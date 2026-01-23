TECNO Spark Go 3 फोन की पहली सेल हुई लाइव, यहां जानें कीमत और ऑफर

TECNO Spark Go 3 कंपनी का बजट स्मार्टफोन है, जिसकी बिक्री आज यानी 23 जनवरी 2026 से लाइव हो गई है। इसका मतलब है कि फोन को फ्लिपकार्ट और अमेजन इंडिया से खरीदा जा सकता है। इस स्मार्टफोन में 13एमपी का बैक कैमरा, 6.74 इंच का HD+ डिस्प्ले और 64 जीबी की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसके साथ फास्ट चार्जिंग से लैस 5000mAh की बैटरी भी दी गई है। आइए जानते हैं टेक्नो के इस फोन की कीमत और फीचर के बारे में… और पढें: TECNO Spark Go 3 धाकड़ फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च, कीमत 9 हजार से कम

Price and Offer

कंपनी ने TECNO Spark Go 3 को Titanium Grey, Ink Black, Galaxy Blue और Aurora Purple कलर में उतारा है। इस फोन की कीमत 8999 रुपये है। इसे Flipkart और Amazon India से 4GB+64GB स्टोरेज में खरीदा जा सकता है। ऑफर पर नजर डालें, तो इस स्मार्टफोन पर 400 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा, मोबाइल फोन पर 433 रुपये की EMI भी दी जा रही है।

Tecno Spark Go 3 Specifications

Tecno Spark Go 3 Android 15 बेस्ड HiOS 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.74 इंच का HD+ डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 1600 x 720 पिक्सल है। फोटो और वीडियो के लिए स्मार्टफोन में 13MP का बैक कैमरा दिया गया है। इसका अपर्चर f/1.85 है। इसके साथ डुअल-LED फ्लैश लाइट मिलती है।

पावर के लिए टेक्नो स्पार्क गो 3 में UNISOC T7250 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें Mali-G57 MP1 GPU मिलता है। साथ में 4GB LPDDR4X रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसको माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है।

सिक्योरिटी और बैटरी

टेक्नो के बजट स्मार्टफोन में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इसके फ्रंट में 8MP का कैमरा मिलता है। इसके अलावा, फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। इसको 15 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसको IP64 की रेटिंग दी गई है। इसकी डायमेंशन 165.6×77.97×8.19mm है।

TECNO Spark Go 5G

टेक्नो स्पार्क गो 5जी को पिछले साल अगस्त में लॉन्च किया गया था। इस स्मार्टफोन की कीमत 10,000 से कम है। इसमें 6.74 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है। इसका रेजलूशन 1600 x 720 पिक्सल है। इसमें MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट, Arm Mali-G57 MC2 GPU, 4GB LPDDR4X रैम और 128 जीबी की स्टोरेज मिलती है। इसके साथ Android 15 से लैस HiOS 15 भी दिया गया है।

यह स्मार्टफोन 50MP रियर कैमरा के साथ आता है। इसके 2के वीडियो शूट की जा सकती है। सेल्फी के लिए मोबाइल फोन में 5MP का कैमरा मिलता है। इसको IP64 की रेटिंग दी गई है। इसमें डुअल सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई और जीपीएस जैसे फीचर्स मिलते हैं।