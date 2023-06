Tecno के लेटेस्ट स्मार्टफोन Tecno Camon 20 Pro 5G की प्री-बुकिंग आज यानी 7 जून से भारत में शुरू हो गई है। ग्राहक इस डिवाइस को शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन इंडिया (Amazon India) से प्री-बुक कर सकते हैं। बता दें कि इस डिवाइस को कैमन 20 सीरीज के तहत पिछले महीने भारतीय बाजार में पेश किया गया था। Also Read - 5,000mAh battery और 50MP कैमरे के साथ Tecno लाया नया स्मार्टफोन, जानें फुल स्पेसिफिकेशन

कंपनी ट्वीट कर बताया कि Tecno Camon 20 Pro 5G डिवाइस की प्री-बुकिंग लाइव हो गई है और ग्राहकों को इसे प्री-बुक करने पर मुफ्त में वायरलेस ईयरबड्स मिलेंगे। इसके अलावा, फोन की खरीदारी करने पर 1250 रुपये तक की छूट भी मिलेगी। साथ ही, हैंडसेट पर 955 रुपये की ईएमआई और 18,999 रुपये का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। वहीं, कैमन 20 प्रो की सेल 14 जून से शुरू होगी। Also Read - Tecno Camon 20 Premier 5G भारत में जल्द होगा लॉन्च! मिलेंगे ये धांसू स्पेसिफिकेशन

Say Hello to #TECNOCamon20Pro5G! Also Read - Tecno Pop 7 के ऑफिशियल लॉन्च से पहले मुख्य स्पेसिफिकेशन रिवील, एंट्री लेवल फोन में ये होंगी खूबियां

Pre-book your smartphone today and get free TECNO Wireless Earbuds from https://t.co/2cAuIPWeZG and nearby retail stores.

Avail this special offer from 7th-14th June only.

Pre-Book Now: https://t.co/mW5f8ElkkU#TECNO #TECNOSmartphones pic.twitter.com/wIe7A6LF9J

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) June 7, 2023