1800 से कम महीना देकर घर लाएं धाकड़ फीचर्स वाले स्मार्टफोन, खरीदने के लिए अभी करें ऑर्डर

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 25, 2026, 04:34 PM (IST)
Smartphones Under 1800 EMI on Amazon: अमेजन इंडिया पर ओप्पो और रेडमी जैसे पॉपुलर ब्रांड के स्मार्टफोन मिल रहे हैं। इन सभी पर बंपर डिस्काउंट और एक्सचेंज जैसे ऑफर दिए जा रहे हैं। अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने का विचार कर रहे हैं, लेकिन बजट नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको यहां कुछ प्रीमियम स्मार्टफोन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप 1800 से कम की EMI पर घर ला सकते हैं। इन डिवाइस में आपको 200MP कैमरा से लेकर जंबो बैटरी तक मिलेगी। और पढें: 50MP कैमरा वाले OPPO A5 Pro 5G को कम दाम में खरीदने का सुनहरा चांस, मिल रही धमाका डील
रेडमी नोट 15 प्रो प्लस 5जी में 200MP का कैमरा है। इस स्मार्टफोन में Snapdragon 7s Gen4 प्रोसेसर और 512GB स्टोरेज दी गई है। इसमें 6.83 इंच का क्वाड कर्व्ड क्यूएचडी डिस्प्ले दिया गया है। इसकी पीक ब्राइटनेस 3200 निट्स है। इसमें 6500mAh की बैटरी मिलती है। इसको 100 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 43,999 रुपये है। इस पर 3000 रुपये का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिवाइस पर 1,547 रुपये की ईएमआई मिल रही है। और पढें: Redmi Note 15 SE 5G की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, इस भारत में देगा दस्तक
आइकू 15आर में 7600mAh की जंबो बैटरी है। इसको 100 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। इस हैंडसेट में Android 16 बेस्ड OriginOS 6.0 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। इसमें गेमिंग के लिए Q2 चिप और 1.5के रेजलूशन वाला डिस्प्ले मिलता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स मिलते हैं। इस डिवाइस के 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 47,998 रुपये है। इस पर 2000 रुपये का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसे 1,687 रुपये EMI पर खरीदा जा सकता है।
ओप्पो रेनो 15 में 6.32 इंच का OLED डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इस फोन में Dimensity 8450 प्रोसेसर और Mali-G720 MC7 GPU दिया गया है। इसके साथ 16 जीबी रैम और 1 टीबी तक स्टोरेज दी गई है। फोटोग्राफी के लिए हैंडसेट में 200MP का कैमरा मिलता है। इसमें स्टीरियो स्पीकर और 6200mAh बैटरी मिलती है। इसको 80 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसके 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 48,999 रुपये है। इस पर 4900 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 1,723 रुपये की EMI दी जा रही है।
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