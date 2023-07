Samsung कंपनी ने Galaxy Unpacked इवेंट 2023 के दौरान लॉन्च होने वाले प्रोडक्ट Samsung Galaxy Fold 5, Galaxy Flip 5, Galaxy Buds 3 और Galaxy Tab 9 के लिए प्री-रिजर्वेशन शुरू कर दिया है। जानें बेनेफिट्स डिटेल्स।

Samsung Galaxy Unpacked इवेंट की डेट हाल में कंफर्म की गई है। यह इवेंट इस साल 26 जुलाई को भारतीय समयानुसार शाम 4.30 बजे आयोजित किया जाएगा। इस दौरान कंपनी Samsung Galaxy Fold 5, Galaxy Flip 5, Galaxy Buds 3 और Galaxy Tab 9 सीरीज लॉन्च कर सकती है। लॉन्च इवेंट से पहले कंपनी ने अब प्री-रिजर्वेशन पेज लाइव कर दिया है। इच्छुक ग्राहक महज 1,999 रुपये देकर किसी भी प्रोडक्ट को रिजर्व कर सकते हैं। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स।

कंपनी ने Samsung Galaxy Unpacked इवेंट 2023 के दौरान लॉन्च होने वाले प्रोडक्ट Samsung Galaxy Fold 5, Galaxy Flip 5, Galaxy Buds 3 और Galaxy Tab 9 के लिए प्री-रिजर्वेशन शुरू कर दिया है। जैसे कि हमने बताया इच्छुक ग्राहक सिर्फ 1,999 रुपये देकर किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च से पहले रिजर्व कर सकते हैं। प्री-रिजर्वेशन बेनेफिट्स की बात करें, तो इसमें 5,000 रुपये का वाउचर शामिल है। इसके अलावा, ग्राहकों को स्पेशल एक्सचेंज डिस्काउंट भी प्राप्त होगा।

Once you see it, you must have it. There’s no escaping the Galaxy Z Flip. Pre-reserve now and get benefits worth ₹ 5000*. *T&C apply.

Join us for Galaxy Unpacked: https://t.co/Z3Tb3oE2hZ. #JoinTheFlipSide #SamsungUnpacked pic.twitter.com/k49Z9Rojbi

— Samsung India (@SamsungIndia) July 7, 2023