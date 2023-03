Samsung कंपनी आज अपना Live Commerce इवेंट आयोजित कर रही है। इस इवेंट के दौरान कंपनी ने Samsung Galaxy A54 और Samsung Galaxy A34 स्मार्टफोन का अर्ली एक्सेस प्रोवाइड किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सेल केवल 24 मार्च 12AM तक ही लाइव रहेगी। जो भी ग्राहक इस इवेंट में कंपनी के यह दो नए स्मार्टफोन्स खरीदेंगे, उन्हें कई डील्स व डिस्काउंट ऑफर्स दिए जाएंगे। इतना ही नहीं फोन के साथ कंपनी कुछ कॉम्प्लिमेंट्री आइटम्स भी गिफ्ट कर रही है। Also Read - 32MP सेल्फी कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Samsung Galaxy A54 5G फोन, तस्वीरों में देखें First Look

Samsung Galaxy A34 and Samsung Galaxy A54 5G prices, availability sale offer

कंपनी ने Samsung Galaxy A34 5G के 8GB RAM +128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 30,999 रुपये तय की है। इसका एक 8GB RAM +256GB स्टोरेज वेरिएंट भी है, जिसकी कीमत 32,999 रुपये है। वहीं, दूसरी ओर Samsung Galaxy A54 5G स्मार्टफोन के 8GB RAM +128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 38,999 रुपये है। इसका एक 8GB RAM +256GB स्टोरेज वेरिएंट भी है, जिसकी कीमत 40,999 रुपये है।

आज Live Commerce इवेंट के दौरान फोन खरीदने पर आपको 1.299 रुपये का ट्रेवल अडैप्टर फ्री मिलेगा। साथ ही फोन के साथ 5,999 रुपये वाले Galaxy Buds Live सिर्फ 999 रुपये में मिलेंगे। बैंक ऑफर्स की बात करें, तो सेल में ICICI कार्ड के जरिए फोन खरीदे पर 3,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा, एक्सचेंज ऑफर के तहत फोन पर 2500 रुपये का ऑफ भी मिलेगा।

सैमसंग गैलेक्सी ए54 5जी फोन को Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet और Awesome White कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। वहीं, सैमसंग गैलेक्सी ए34 5जी फोन में Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet और Awesome Silver कलर ऑप्शन मिलते हैं।

Samsung Galaxy A54 5G Specifications

स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो फोन में 6.4 इंच का FHD+ Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसके अलावा, फोन Exynos 1380 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 8GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज मिलती है। फोन की स्टोरेज को 1TB तक माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका प्राइमरी कैमरा 50MP का है, जिसके साथ OIS सपोर्ट मिलता है। इसके साथ 12MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 5MP का मैक्रो कैमरा मौजूद है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जिसके साथ कंपनी ने 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया है। फोन के बैक में ग्लास बैक डिजाइन और IP67 रेटिंग मिलती है।

Samsung Galaxy A34 5G Specifications

इस फोन में 6.6 इंच का FHD+ Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 1080 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 8GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज मिलती है। फोन की स्टोरेज को 1TB तक माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका प्राइमरी कैमरा 48MP का है, जिसके साथ OIS सपोर्ट मिलता है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 5MP का मैक्रो कैमरा मौजूद है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 13MP का कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जिसके साथ कंपनी ने 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया है। फोन के बैक में ग्लास बैक डिजाइन और IP67 रेटिंग मिलती है।