comscore
ENG
  • Home
  • Best Deals
  • Redmi Note 15 Pro Note 15 Pro Plus 5g First Sale Today On Amazon Check Price Specification Offer

Redmi Note 15 Pro और Note 15 Pro+ 5G की भारत में पहली सेल, जानें कीमत और ऑफर

Redmi Note 15 Pro और Redmi Note 15 Pro+ 5G की पहली सेल है। इन फोन पर किफायती EMI के साथ बंपर छूट मिलेगी। इनमें 200MP कैमरा और 100W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 04, 2026, 09:42 AM (IST)

Redmi Note 15 Pro
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Redmi Note 15 Pro और Redmi Note 15 Pro+ 5G पिछले सप्ताह भारत में पेश किया गया था। इन स्मार्टफोन की ऑफिशियल वेबसाइट और Amazon India पर आज पहली सेल है। इस पर बंपर छूट के साथ किफायती EMI मिलेगी। टॉप फीचर्स की बात करें, तो स्मार्टफोन्स में 200MP का कैमरा दिया गया है। इनमें 100 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग मिलती है। इसके अलावा, मोबाइल फोन्स में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला शानदार डिस्प्ले दिया गया है। news और पढें: Redmi K Pad 2 के लॉन्च से पहले लीक हुए फीचर्स, मिल सकता है दमदार चिपसेट और ये खास स्पीकर्स

कितनी है कीमत ?

सबसे पहले REDMI Note 15 Pro की बात की जाए, तो इस स्मार्टफोन को दो स्टोरेज ऑप्शन में उतारा गया है। इस फोन के 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपये है। इसका 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट 31,999 रुपये में मिल रहा है। news और पढें: Amazon Offers: जेब नहीं दे रही पूरी पेमेंट करने की अनुमति, 900 से कम महीना देकर घर लाएं धाकड़ फोन

इस डिवाइस के टॉप मॉडल यानी REDMI Note 15 Pro+ की कीमत 37,999 रुपये रखी गई है। इस दाम में 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। इसके 8GB+256GB, 12GB+256GB व 12GB+512GB मॉडल की कीमत क्रमश: 39,999 रुपये व 43,999 रुपये रखी गई है। news और पढें: 55dB ANC के साथ लॉन्च हुए Redmi Buds 8 Pro, मिलेंगे ये खास फीचर्स

ऑफर

HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से नोट 15 प्रो को खरीदने पर 2000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि नोट 15 प्रो प्लस पर 3000 रुपये का बैंक छूट दी जा रही है। इसके अलावा, दोनों मोबाइल फोन पर नो-कॉस्ट ईएमआई मिल रही है।

REDMI Note 15 Pro

रेडमी नोट 15 प्रो में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1.5K रेजलूशन वाला 6.83 इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका टच सैंपलिंग रेट 2560Hz और पीक ब्राइटनेस 3200 निट्स है। इसको Dolby Vision और HDR10+ का सपोर्ट मिला है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हैंडसेट में MediaTek Dimensity 7400 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और Mali-G615 MC2 GPU मिलता है।

यह स्मार्टफोन 200MP के मेन लेंस और 8MP के अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ आता है। इससे 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए फोन में 20MP का कैमरा मिलता है। साथ ही, स्मार्टफोन में 45 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 6500mAh की बैटरी भी दी गई है।

रेडमी के इस स्मार्टफोन में निजी डेटा की सुरक्षा के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए डुअल सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट मिलता है।

REDMI Note 15 Pro+

रेडमी नोट 15 प्रो प्लस में 6.83 इंच का OLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2772×1280 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 3200 निट्स है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass Victus 2 लगाया गया है। स्मूथ वर्किंग के लिए इस स्मार्टफोन में 12GB रैम, 512GB स्टोरेज के साथ-साथ Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट और Adreno 810 GPU दिया गया है।

फोटोग्राफी के लिए नोट 15 प्रो प्लस में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें पहला 200MP का मेन और दूसरा 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। इसके फ्रंट में 32MP का कैमरा दिया गया है। साथ ही, फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

Trending Now

इस स्मार्टफोन को IP66+IP68+IP69+IP69K रेटिंग दी गई है। इसमें 6580mAh की बैटरी मिलती है। इसको 100W फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसके अलावा, हैंडसेट में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।