Realme के बजट फोन की पहली सेल आज, सस्ते में खरीदने का बढ़िया मौका

Realme P4 Lite 4G को हाल ही में लॉन्च किया गया है। यह कंपनी का बजट स्मार्टफोन है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए 4G दिया गया है। बेहतर व्यूइंग के लिए LCD स्क्रीन दी गई है। इसके साथ 13MP का कैमरा और फास्ट चार्जिंग से लैस 6300mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। आज यानी 24 फरवरी को इस फोन की पहली सेल है। यह दोपहर 12 बजे से ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर लाइव होगी। आइए जानते हैं डिवाइस की कीमत और इस पर मिलने वाले फीचर… और पढें: 5000 रुपए से कम में खरीदें ये 7 जबरदस्त Earbuds, साउंड DJ को करेगा फेल

कीमत और डील

Realme P4 Lite ग्राहकों के लिए फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है। इस स्मार्टफोन के 4GB+64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 7,999 रुपये है। इसका 4GB+128GB स्टोरेज मॉडल 9,999 रुपये में मिलेगा। इस पर 400 का बैंक डिस्काउंट, 6900 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर और किफायती EMI दी जा रही है। और पढें: Realme C83 5G भारत में जल्द होगा लॉन्च, कीमत और RAM-Storage कॉन्फिगरेशन लीक

Realme P4 Lite 4G में मिलने वाले फीचर्स

Realme P4 Lite में 6.67 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज और ब्राइटनेस 450 निट्स है। डेटा सिक्योर रखने के लिए स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है। पावर के लिए डिवाइस में UNISOC T7250 प्रोसेसर, Mali-G57 MP1 GPU और 128 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसकी रैम 4 जीबी है।

यह 4जी स्मार्टफोन Android 15 बेस्ड realme UI 6.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। फोटो और वीडियो के लिए हैंडसेट में 13MP का रेयर और 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसमें 3.5mm ऑडियो जैक और अल्ट्रा-लिनियर बॉटम पोर्टेड स्पीकर दिया गया है।

अन्य डिटेल

रियलमी के इस स्मार्टफोन को डस्ट और वॉटर के लिए IP54 और मजबूती के लिए MIL-STD 810H की रेटिंग दी गई है। इस फोन की बैटरी 6300mAh की है। इसको 15 वॉट फास्ट चार्जिंग और 6 वॉट रिवर्स चार्जिंग मिली है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में 4G VoLTE, सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, GLONASS, Galileo, QZSS और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है।