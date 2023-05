Realme Narzo N53 स्मार्टफोन को पिछले हफ्ते भारत में लॉन्च किया गया है। स्मार्टफोन दो वेरिएंट और कई कलर ऑप्शन में आया है। इसमें Android 13 और 5000mAh बैटरी जैसे कई फीचर्स मिलते हैं। कंपनी ने इसे बजट रेंज में पेश किया है। आज यानी 22 मई को इसकी स्पेशल सेल है, जो सीमित समय के लिए होगी और इसमें फोन पर ऑफर्स भी मिलेंगे। आइये, स्पेशल सेल डिटेल, ऑफर, कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Smartphone Launched in Last Week- पिछले हफ्ते भारत में लॉन्च हुए ये स्मार्टफोन्स, देखें लिस्ट

Realme Narzo N53 Special Sale

आज दोपहर 2 बजे से Realme Narzo N53 स्मार्टफोन की स्पेशल सेल शुरू हो जाएगी। यह 2 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। इस दौरान स्मार्टफोन को लोकप्रिय ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon और Realme की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदा जा सकेगा।

फोन पर मिलेगा डिस्काउंट

Amazon से खरीदने पर फोन पर 1000 रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा। हालांकि, यह ऑफर केवल HDFC बैंक के कार्ड से पेमेंट करने पर दिया जाएगा। वहीं, Realme वेबसाइट पर ICICI और HDFC बैंक के कार्ड से पेमेंट करने पर बेस वेरिएंट पर 750 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट और टॉप वेरिएंट पर 1000 रुपये की छूट होगी। बता दें कि फोन की रेगुलर सेल 24 मई को 12 बजे होगी।

कितनी है स्मार्टफोन की कीमत?

कंपनी ने फोन को दो वेरिएंट आते हैं। बेस वेरिएंट 4GB RAM और 64GB स्टोरेज से लैस है। इसकी कीमत 8,999 रुपये है। वहीं, 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले टॉप वेरिएंट को 10,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। फोन दो कलर ऑप्शन Feather Gold और Feather Black में आता है।

फोन के स्पेसिफिकेशन

फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.74 इंच का Full HD+LCD IPS डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 90Hz है। फोन में Unisoc T612 4G प्रोसेसर दिया गया है। 128GB तक स्टोरेज में एक माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट भी दिया गया है। इसकी मदद से स्टोरेज को 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 33W USB Type C फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

इसके अलावा, फोन में फोटोग्राफी के लिए बैक साइड में 50MP का मेन कैमरा और एक AI लेंस मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन 8MP के कैमरे से लैस है। यह Android 13 पर बेस्ड Realme UI 4.0 पर रन करता है।

फोन को लॉक और अनलॉक करने के लिए हैंडसेट साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। इसके अलावा फोन में और भी कई शानदार फीचर्स मिलते हैं।