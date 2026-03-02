comscore
ENG
200MP कैमरा वाले Realme 16 Pro+ 5G पर मिल रहा 6250 रुपये का फाडू डिस्काउंट, यहां से खरीदने पर होगा फायदा

Realme 16 Pro Plus 5G gets 6250 Discount Flipkart Offer Price Specification Features: रियलमी 16 प्रो प्लस पर बंपर डिस्काउंट डील दी जा रही हैं।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Mar 02, 2026, 12:41 PM (IST)

Realme 16 Pro+ 5G
Realme 16 Pro+ 5G Size and Weight

रियलमी के इस स्मार्टफोन की हाइट 16.25cm, चौड़ाई 7.63cm और थिकनेस 0.81cm है। इसका वजन 198 ग्राम है। इसको पानी व धूल से बचाने के लिए IP रेटिंग भी दी गई है।

Realme 16 Pro+ 5G
Realme 16 Pro+ 5G Camera

फोटोग्राफी के लिए Realme 16 Pro+ में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 8MP का अल्ट्रा वाइड, 200MP का वाइड एंगल और 50MP का टेलीफोटो लेंस शामिल है। इसके जरिए 4K वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

Realme 16 Pro+ 5G
Realme 16 Pro+ 5G Chip

Realme 16 Pro+ मोबाइल फोन में 8-कोर वाला Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर है। इसके साथ डिवाइस में Adreno दिया गया है। सुरक्षा के लिए हैंडसेट में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक मिलता है।

Realme 16 Pro+ 5G
Realme 16 Pro+ 5G Display

रियलमी के इस स्मार्टफोन में 6.8 इंच का FHD+ डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 1280 × 2800 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 144Hz है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass 7i लगाया गया है।

Realme 16 Pro+ 5G
Realme 16 Pro+ 5G Front Camera

वीडियो कॉलिंग के लिए रियलमी के इस स्मार्टफोन में 50MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.4 है। इसमें फोटो, वीडियो, पोट्रेट, नाइट, स्लो-मोशन, टाइम-लैप्स और डुअल-व्यू वीडियो जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Realme 16 Pro+ 5G
Realme 16 Pro+ 5G Battery

रियलमी 16 प्रो प्लस में 7000mAh की जंबो बैटरी दी गई है, जिसे 80W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। वहीं, कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।

Realme 16 Pro+ 5G
Realme 16 Pro+ 5G Price

Realme 16 Pro+ ग्राहकों के लिए Flipkart पर लिस्ट है। यह तीन स्टोरेज ऑप्शन 8GB+128GB, 8GB+256GB और 12GB+256GB स्टोरेज में अवेलेबल है। इनकी कीमत क्रमश: 43,999 रुपये, 45,999 रुपये व 48,999 रुपये है।

Realme 16 Pro+ 5G
Realme 16 Pro+ 5G Deals

Axis बैंक के क्रेडिट कार्ड से Realme 16 Pro+ को खरीदने पर 4000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट और 2250 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। इस तरह पूरे 6,250 रुपये का फायदा उठाया जा सकता है। इसके अलावा, हैंडसेट पर 3667 रुपये की ईएमआई मिल रही है।