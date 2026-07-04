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200MP कैमरा वाले OPPO Reno15 Pro 5G पर 7299 का बड़ा डिस्काउंट, खरीदने के लिए यहां लगी ऑर्डर की छड़ी

200MP camera featured OPPO Reno 15 Pro 5G gets 7299 discount flipkart goat sale Vijay sales: ओप्पो रेनो 15 प्रो पर भारी-भरकम डिस्काउंट मिल रहा है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Jul 04, 2026, 12:01 PM (IST)

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OPPO Reno15 Pro 5G Display

OPPO Reno15 Pro 5G फोन में 6.78 इंच का फ्लैट OLED एलटीपीओ डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज, टच सैम्पलिंग रेट 240 हर्ट्ज और लोकल पीक ब्राइटनेस 3600 निट्स है। इसे डैमेज प्रूफ बनाने के लिए Crystal Shield Glass लगाया गया है।

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OPPO Reno15 Pro 5G Processor

OPPO ने इस मोबाइल फोन में MediaTek Dimensity 8450 4nm प्रोसेसर और Mali-G720 MC7 GPU दिया है। इसके साथ 12 जीबी तक रैम और 256 जीबी स्टोरेज मिलती है।

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OPPO Reno15 Pro 5G Camera

OPPO Reno15 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 200MP का मेन प्राइमरी सेंसर मौजूद है। इसका अपर्चर f/1.8 है। इसे OIS का सपोर्ट मिला है। इसके साथ 50MP का अल्ट्रा वाइड और 50MP का पैरीस्कोप लेंस भी मिलता है।

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OPPO Reno15 Pro 5G Battery

OPPO Reno15 Pro 5G स्मार्टफोन में 6500mAh की बैटरी मिलती है। इसे 80 वॉट सुपरवूक फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है।

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OPPO Reno15 Pro 5G Connectivity

कंपनी ने इस फ्लैगशिप फोन में बेहतर कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।

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OPPO Reno15 Pro 5G Price

ओप्पो का यह स्मार्टफोन दो स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल है। इस डिवाइस के 12+256gb स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 67,999 रुपये है। इसका 12+512gb 72,999 रुपये में मिल रहा है।

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OPPO Reno15 Pro 5G Flipkart Offers

फ्लिपकार्ट की गोट सेल से इस फोन को 7299 रुपये तक के डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है। यह छूट ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर मिल रही है। इस मोबाइल फोन पर 2343 रुपये की EMI दी जा रही है। इस पर 60,300 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है।

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OPPO Reno15 Pro 5G Vijay Sales Deals

विजय सेल्स में ओप्पो रेनो 15 प्रो के दोनों स्टोरेज वेरिएंट अवेलेबल हैं। इस स्मार्टफोन को HDFC के क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 5000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 9 महीने के लिए 7000 रुपये तक की EMI मिल रही है।