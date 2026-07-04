200MP कैमरा वाले OPPO Reno15 Pro 5G पर 7299 का बड़ा डिस्काउंट, खरीदने के लिए यहां लगी ऑर्डर की छड़ी

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OPPO Reno15 Pro 5G Flipkart Offers

फ्लिपकार्ट की गोट सेल से इस फोन को 7299 रुपये तक के डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है। यह छूट ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर मिल रही है। इस मोबाइल फोन पर 2343 रुपये की EMI दी जा रही है। इस पर 60,300 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है।