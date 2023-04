OnePlus TV 40 Y1S को इस महीने की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। वहीं, आज 14 अप्रैल 2023 से इसकी सेल भारत में शुरू हो गई है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो टीवी में 40 इंच डिस्प्ले साइज मिलता है। साथ ही इसमें HDR10+ Decoding, HDR10 और HFL सपोर्ट दिया गया है। टीवी 64-bit MediaTek MT9216 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 1GB RAM और 8GB स्टोरेज दी गई है। आइए जानते हैं टीवी की कीमत और स्पेसिफिकेशन डिटेल्स। Also Read - OnePlus TV 40 Y1S घर को बना देगा सिनेमाघर, 14 अप्रैल से शुरू होगी सेल

कंपनी ने OnePlus TV 40 Y1S की कीमत भारत में 21,999 रुपये तय की है। टीवी की सेल आज 14 अप्रैल दोपहर 12 बजे से शुरू हो गई है, जिसे आप कंपनी की साइट, Amazon.in और Flipkart.in के जरिए खरीद सकते हैं। ऑनलाइन के साथ-साथ टीवी को ऑफलाइन भी खरीदा जा सकता है। टीवी को ICICI बैंक कार्ड के जरिए खरीदने पर 1500 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा।

