OnePlus कंपनी ने आज अपने बजट स्मार्ट टीवी पोर्टफोलियो में एक नया मॉडल शामिल कर दिया है। यह OnePlus TV 40 Y1S मॉडल है, जो कि OnePlus TV Y1S सीरीज का लेटेस्ट एडिशन है। इससे पहले इस सीरीज में OnePlus TV 32 Y1S और OnePlus TV 43 Y1S मॉडल्स को लॉन्च किए जा चुके हैं। लेटेस्ट मॉडल की बात करें, तो इसमें यूजर्स को नया 43 इंच स्क्रीन साइज का स्मार्ट टीवी मिलता है, जो कि कंपनी ने बजट रेंज में पेश किया है। यह टीवी Android TV 11.0 पर काम करता है। कंपनी ने इस टीवी में बेजल-लेस डिजाइन दिया है। आइए जानते हैं टीवी की कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन्स की डिटेल्स।

कंपनी ने OnePlus TV 40 Y1S की कीमत भारत में 21,999 रुपये तय की है। इस टीवी मॉडल की सेल भारत में 11 अप्रैल दोपहर 12 बजे से शुरू होगी, जिसे आप OnePlus.in, Amazon.in और Flipkart.com के जरिए खरीद सकेंगे। टीवी को ICICI बैंक कार्ड के जरिए खरीदने पर 1500 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा।

The all-new #OnePlusTV 40 Y1S is here. Make the Smarter choice, get the Smarter TV.

Get notified: #SmarterTVSmarterChoice#OnePlus

