Nothing Phone (2) स्मार्टफोन भारत में 11 जुलाई को लॉन्च होगा। लॉन्च से पहले कंपनी ने इस फोन की प्री-बुकिंग आज 29 जून से शुरू कर दी है। इच्छुक ग्राहक इस फोन को Flipkart के जरिए प्री-बुक कर सकते हैं। लॉन्च से पहले फोन के कई स्पेसिफिकेशन कंफर्म हो चुके हैं। Nothing Phone (1) का सक्सेसर Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर से लैस होगा। इसके अलावा, फोन में 4,700mAh की बैटरी दी जाएगी। Also Read - Nothing Phone (2) से लेकर OnePlus Nord 3 तक, जुलाई में लॉन्च होंगे एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन्स

Nothing Phone (2) स्मार्टफोन की प्री-बुकिंग आज 29 जून दोपहर 12 बजे से Flipkart पर शुरू हो गई है। फोन की प्री-बुकिंग करने के लिए आपको 2000 रुपये डिपॉजिट करने होंगे, जो कि रिफंडेबल होंगे। इतना ही नहीं फोन की प्री-बुकिंग कराने वाले ग्राहकों को 11 जुलाई से 21 जुलाई तक के बीच अपना पसंदीदा कलर और वेरिएंट चुनने की भी सुविधा मिलेगी। Also Read - लॉन्च से पहले लीक हुई Nothing Phone (2) की कीमत, रैम, स्टोरेज और कलर वेरिएंट भी आए सामने

इसके अलावा, नथिंग फोन 2 की प्री-बुकिंग कराने वाले ग्राहकों को Nothing Ear (stick) पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। साथ ही नथिंग एक्सेसरीज पैकेज पर भी 50 प्रतिशत ऑफ दिया जाएगा। Also Read - Nothing Phone 2 की लॉन्च डेट कंफर्म, शानदार फीचर के साथ इस दिन इंडियन मार्केट में देगा दस्तक

Nothing Phone (2) pre-order steps:

पहला स्टेप- नथिंग फोन 2 की प्री-बुकिंग कराने के लिए आपको सबसे पहले 2000 रुपये डिपॉजिट करने होंगे।

दूसरा स्टेप- पैसे डिपॉजिट कराने के बाद ग्राहक 11 जुलाई रात 9 बजे से लेकर 20 जुलाई रात 11.59 बजे तक फोन में अपना पसंदीदा कलर और वेरिएंट चुन सकेंगे।

तीसरा स्टेप- अब बाकी के बचे पैसे देकर पेमेंट पूरी करें।

चौथा स्टेप- प्री-बुकिंग कराने वाले ग्राहकों को सेल के दौरान एक्सक्लूसिव बैंक ऑफर्स मिलेंगे।

पांचवा स्टेप- इन ऑफर्स का फायदा उठाकर आप नथिंग फोन 1 खरीद सकेंगे।

Nothing Phone (2) Specifications

स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो नथिंग के फोन में 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, जो कि पुराने Nothing Phone (1) मॉडल के तुलना में 0.15 इंच बड़ा होगा। इसके अलावा, कंपनी के सीईओ पहले ही कंफर्म कर चुके हैं कि यह फोन Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर से लैस होने वाला है। इसके साथ 8GB+256GB और 12GB+512GB स्टोरेज वेरिएंट पेश किया जा सकता है। वहीं, फोन की बैटरी 4,700mAh की होगी, जो कि पुराने मॉडल की तुलना में 200mAh ज्यादा है। पुराना मॉडल 4,500mAh बैटरी के साथ आया था।

Made in India

Nothing India के VP और GM Manu Sharma ने एक इंटरव्यू के दौरान कंफर्म कर चुके हैं कि Nothing Phone (2) स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु स्थित BYD इलेक्ट्रॉनिक में की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह पहला डिवाइस नहीं है, जिसे भारत में तैयार किया जाएगा। इससे पहले नथिंग फोन 1 (Nothing Phone 1) का निर्माण भी इस फैक्टरी में किया गया था।