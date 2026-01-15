iPhone 17 हुआ 4000 रुपये सस्ता, Amazon-Flipkart नहीं बल्कि यहां मिलेगा Offer

iPhone 17 को खरीदने की सोच रहे हैं, तो ऑनलाइन एक सुपर डील सामने आई है। यह डील Amazon-Flipkart पर नहीं बल्कि Vijay Sales पर मिल रही है। इस सेल के दौरान आप Apple के लेटेस्ट iPhone 17 को कम दाम में खरीद सकेंगे। फीचर्स की बात करें, तो आईफोन 17 में 6.3 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, फोन Apple A19 चिप से लैस है। इसमें फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 48MP का प्राइमरी कैमरा है। आइए जानते हैं आईफोन 17 की कीमत और इस पर मिलने वाले सुनहरे डिस्काउंट ऑफर की डिटेल्स। और पढें: 28 जनवरी को लॉन्च हो सकता है Apple M5 Pro और M5 Max MacBook Pro, लीक में हुआ बड़ा खुलासा

iPhone 17 Discount offer

कीमत की बात करें, तो iPhone 17 के 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 82,900 रुपये है। हालांकि, एक ऑनलाइन ई-कॉमर्स जाइंट के जरिए आप फोन को सस्ते में खरीद सकते हैं। यह ई-कॉमर्स जाइंट न तो Amazon है और न ही Flipkart। दरअसल, अभी आप Vijay Sales के जरिए iPhone 17 को काफी सस्ते में खरीद सकते हैं। विजय सेल्स से फोन को HDFC बैंक कार्ड के जरिए खरीदने पर आपको अलग से 4000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है, जो कि आपकी डील को पहले से ज्यादा सुनहरा बना देगा। और पढें: iPhone 18 Pro की डिस्प्ले में होगा अब तक का सबसे बड़ा बदलाव, लीक में हुआ खुलासा

iPhone 17 specifications

फीचर्स की बात करें, तो iPhone 17 में 6.3 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले में आपको ProMotion 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। वहीं, डिस्प्ले में 3000 Nits तक की ब्राइटनेस दी गई है। फोन में Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन दिया गया है। इसके अलावा, फोन A17 चिप से लैस है। शानदार परफॉर्मेंस के लिए इसमें 16-core Neural Engine दिया गया है, जो कि गेमिंग, एआई टास्क आदि को काफी स्मूथ बनाता है। और पढें: Flipkart Republic Day Sale 2026 की पैसा वसूल डील्स, iPhone 16 से लेकर Google Pixel 10 तक सस्ते मिलेंगे ये फोन

फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 48MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसके साथ 48MP का सेकेंडरी कैमरा इस सेटअप का हिस्सा है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 18MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP68 रेटिंग मिलती है।