iPhone 16 Plus की कीमत में बड़ी गिरावट, यहां मिल रही ये सस्ती डील

Apple के चाहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। iPhone 16 Plus की कीमत में जबरदस्त छूट दी गई है और अब यह फोन अपने अब तक के सबसे सस्ते दाम पर उपलब्ध है। Reliance Digital की Digital Mobile Days Sale के दौरान इस फोन पर शानदार ऑफर दिया जा रहा है। यह सेल 4 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगी। iPhone 16 Plus को कंपनी ने लॉन्च के समय 89,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा था लेकिन अब इसकी कीमत सीधे 15,000 रुपये घटाकर 74,900 रुपये कर दी गई है। इतना ही नहीं, बैंक ऑफर के तहत 4000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिससे फोन की कीमत घटकर सिर्फ 70,900 रुपये रह जाती है। खास बात यह है कि यह ऑफर सिर्फ Reliance Digital पर उपलब्ध है, Amazon और Flipkart पर नहीं।

iPhone 16 Plus कितने रुपये में मिलेगा

Reliance Digital की इस सेल में iPhone 16 Plus को सबसे कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। बैंक डिस्काउंट चुनिंदा क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर लागू है, जिससे ग्राहकों को और ज्यादा बचत का मौका मिल रहा है। यह फोन तीन स्टोरेज वेरिएंट्स में उपलब्ध है, 128GB, 256GB और 512GB, ज्यादा स्टोरेज चाहने वाले यूजर्स के लिए 512GB वेरिएंट भी मौजूद है, जो फोटो, वीडियो और ऐप्स के लिए भरपूर स्पेस देता है।

डिस्प्ले और परफॉर्मेंस

डिस्प्ले और परफॉर्मेंस की बात करें तो iPhone 16 Plus में 6.7-inch का बड़ा Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो शानदार कलर, ब्राइटनेस और क्लैरिटी देता है। फोन में Apple का लेटेस्ट A18 Bionic प्रोसेसर लगाया गया है, जो तेज स्पीड और स्मूद परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। यह प्रोसेसर न सिर्फ गेमिंग और मल्टीटास्किंग में दमदार है, बल्कि Apple Intelligence को भी सपोर्ट करता है। फोन का एल्यूमिनियम बॉडी डिजाइन प्रीमियम फील देता है और इसमें IP68 रेटिंग भी है, जिससे यह पानी और धूल से सुरक्षित रहता है।

कैमरा और सॉफ्टवेयर

कैमरा और सॉफ्टवेयर के मामले में भी iPhone 16 Plus काफी बेहतर है। इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा और 12MP का सेकेंडरी कैमरा शामिल है। ये कैमरे हाई-क्वालिटी फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग में मदद करते हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 12MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह फोन iOS 18 पर चलता है और भविष्य में इसे iOS 26 तक अपग्रेड किया जा सकेगा।

