Best Tablets under 20000 on Amazon: अगर आप लैपटॉप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन बजट की वजह से खरीद नहीं पा रहे हैं तो टैबलेट आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन होने वाला है। टैबलेट पर न केवल आपको बड़ी स्क्रीन का एक्सपीरियंस देने वाला है बल्कि इनमें दमदार परफॉर्मेंस फीचर्स भी मिलते हैं। आप ऑफिस का काम हो या फिर गेमिंग या फिर वीडियो स्ट्रीमिंग हर काम के लिए टैब परफेक्ट रहने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि टैब खरीदने के लिए आपको 40-50 हजार रुपये खर्च करने होंगे, तो आप गलत हैं। अमेजन से आप 20 हजार से कम की कीमत में नया टैब खरीद सकेंगे। यहां देखें टॉप डील्स।

Samsung Galaxy Tab A11

Samsung Galaxy Tab A11 के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल को Amazon से 16290 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस टैब पर बैंक कार्ड के जरिए 1000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो इस टैब में 90Hz का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, टैब MediaTek Helio G99 प्रोसेसर से लैस है। इसमें कंपनी ने 8MP का रियर व 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। टैब की बैटरी 5100mAh की है।

Lenovo Idea Tab Smartchoice with Pen

Lenovo Idea Tab Smartchoice with Pen को Amazon से 20,998 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस टैब पर बैंक कार्ड के जरिए अलग से 1500 रुपये का ऑफ मिलेगा। फीचर्स की बात करें, तो टैब में 11 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, टैब MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस है। ऑडियो के लिए इसमें 4 स्पीकर्स दिए गए हैं। इसमें 5.0MP का फ्रंट कैमरा और 8.0MP का रियर कैमरा मिलता है। टैब की बैटरी 7040mAh की है।

Redmi Pad 2

Redmi Pad 2 को अमेजन से 17,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस टैब पर 1500 रुपये का बैंक कार्ड डिस्काउंट मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो रेडमी टैब में 11 इंच का टैबलेट दिया गया है। इसमें 600 Nits ब्राइटनेस मिलती है। इस टैब में 9000mAh की दमदार बैटरी दी गई है।