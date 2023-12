शानदार फीचर वाले टैबलेट्स पर धमाल डील, Amazon से 15 हजार से कम में खरीदने का मौका

Best Tablets Under 15000 on Amazon: अमेजन पर इस वक्त हर रेंज के टैबलेट मौजूद हैं। इन सभी टैब पर शानदार डिस्काउंट ऑफर दिए जा रहे हैं। अगर आप नया टैबलेट खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो हम आपको इस खबर में कुछ टैबलेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप 15 हजार से कम में खरीद पाएंगे। इन टैबलेट में आपको Dolby Atmos सपोर्ट करने वाले स्पीकर से लेकर दमदार बैटरी तक मिलेगी।

HONOR Pad X8

15 हजार से कम की रेंज में आने वाला यह सस्ता टैबलेट है। इसकी कीमत 10,999 रुपये है। इस पर 533 रुपये की ईएमआई और 10, 400 रुपये का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। इस पर बैंक डिस्काउंट भी मिल रहा है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो हॉनर पैड एक्स 8 में 10.1 इंच का डिस्प्ले है, जिसका स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो 80 प्रतिशत है। इस टैब में Mediatek MT8786 चिप, 4GB रैम और 64GB स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा, टैबलेट में 14 घंटे चलने वाली बैटरी मिलती है।

Redmi Pad

रेडमी का यह टैब काफी पॉपुलर है। इस टैबलेट में 4GB रैम और 128GB स्टोरेज दी गई है। इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट और 2000 x 1200 पिक्सल रेजलूशन वाला डिस्प्ले है, जिसका साइज 10.61 इंच है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए टैबलेट में MediaTek Helio G99 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और 8000mAh की बैटरी दी गई है। इसके अलावा, टैब में 8MP का रियर और फ्रंट कैमरा मिलता है। इसकी कीमत 14,999 रुपये है और इस पर 727 रुपये की ईएमआई 14,150 रुपये का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है।

Lenovo Tab M10

लेनोवो टैब एम10 में 10.1 इंच का एफएचडी डिस्प्ले है। इसकी स्क्रीन 1920*1200 पिक्सल रेजलूशन और 320 निट्स ब्राइटनेस सपोर्ट करती है। इस टैब में Unisoc T610 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, 4GB रैम और 64GB स्टोरेज दी गई है, जिसे 128GB तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें 5100mAH की बैटरी दी गई है, जो सिंगल चार्ज में 10 घंटे तक चलती है। इसमें डुअल स्पीकर के साथ-साथ 8MP का ऑटो-फोकस रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। इसकी कीमत 13,999 रुपये है। इस पर 679 रुपये की ईएमआई, बैंक डिस्काउंट और 13,250 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है।