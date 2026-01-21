Best Smartphones under 15000: अगर आप बजट के अंदर 5G फोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो 15000 रुपये का बजट आपके लिए है। 15 हजार से कम की कीमत में आपको धाकड़ फीचर्स वाले ऑप्शन मिलेंगे। इस लिस्ट में Samsung, Redmi व Moto ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स आदि शामिल है। इन स्मार्टफोन में आपको 7000mAh जंबो बैटरी जैसे ऑप्शन आदि शामिल है। और पढें: Amazon Great Republic Day Sale: Sony-JBL जैसे ब्रांड्स के हेडफोन पर भारी छूट, ईयरबड्स पर भी गजब ऑफर

Samsung Galaxy M17 5G

Samsung Galaxy M17 5G फोन के 4GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत Amazon पर 12,998 रुपये लिस्ट है। फीचर्स की बात करें, तो 6.7 इंच का Super AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, फोन Exynos 1330 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 5MP का सेकेंडरी कैमरा और 2MP का तीसरा कैमरा दिया गया है। फोन में 5000mAh बैटरी मिलत है, जिसके साथ 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट मिलता है।

Redmi 13 5G

Redmi 13 5G फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल को Amazon से 12,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस फोन पर भी बैंक कार्ड के जरिए 1000 रुपये का ऑफ मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में FHD+ डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 4 Gen2 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 108MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 5030mAh की है, जिसके साथ 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

Motorola G57 Power 5G

Motorola G57 Power 5G फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल को अमेजन से 13,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस पर बैंक कार्ड के जरिए 1000 रुपये का ऑफ मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.72 इंच का डिस्प्ले मिलता। इसके अलावा, फोन Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 7000mAh की है, जिसके साथ 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।