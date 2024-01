Best Earbuds under 900 on Amazon: ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन इंडिया पर हर रेंज के ईयरबड्स मौजूद हैं। ग्राहक यहां से अपने बजट के अनुसार ईयरबड्स खरीद सकते हैं। अगर आप भी ईयरबड्स खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको यहां सिलेक्टेड ईयरबड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप 900 रुपये से कम में खरीद सकते हैं। इनमें आपको तगड़ी बैटरी से लेकर शानदार साउंड क्वालिटी तक मिलेगी। चलिए इन सस्ते ईयरबड्स पर डालते हैं एक नजर…

PTron Bassbuds

यह ईयरबड्स ब्लूटूथ 5.0 के साथ आते हैं। इसकी कनेक्टिविटी रेंज 10 मीटर है। इसमें स्टीरियो साउंड और बास का सपोर्ट दिया गया है। म्यूजिक कंट्रोल और कॉल के लिए मल्टीपल बटन मिलते हैं। इसके अलावा, ईयरबड्स में वॉइस असिस्टेंट और 400mAh की बैटरी दी गई है, जो फुल चार्ज में 3 से 4 घंटे चलती है। इसकी कीमत 698 रुपये है।

amazon basics

इस ईयरबड्स में टच कंट्रोल फीचर है, जिसकी मदद से आप आसानी कॉल पिक और कट कर सकते हैं। इसके जरिए आप सॉन्ग्स को प्ले-पॉज और फॉरवर्ड कर सकते हैं। इससे वॉल्यूम भी कंट्रोल किया जा सकता है। पेयरिंग के लिए ईयरबड्स में Bluetooth 5.3 दिया गया है, जो HSP, HFP, A2DP और AVRCP सपोर्ट करता है। इसके अलावा, ईयरबड्स में 10mm के डायनेमिक ड्राइवर और दमदार बैटरी मिलती है। कंपनी का दावा है कि यह फुल चार्ज होने पर 30 घंटे तक चलती है। इसकी कीमत 699 रुपये है।

Mivi Duopods A25

यह मेड इन इंडिया ईयरबड्स हैं। इसमें टच सपोर्ट दिया गया है, जिससे आप आसानी से म्यूजिक को स्टार्ट स्टॉप से लेकर कॉल पिक या कट तक कर सकते हैं। इसके जरिए गूगल असिस्टेंट और एप्पल सिरी को भी एक्टिवेट किया जा सकता है। इसमें दमदार ऑडियो ड्राइवर दिए गए हैं, जो शानदार साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इस ईयरबड्स की बैटरी 7.5 घंटे तक चलती है, जबकि चार्जिंग केस के साथ 40 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है। इस ईयरबड को केवल 799 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Wings Phantom Earbuds

इस गेमिंग ईयरबड्स में LED लाइट लगाई गई है, जो दिखने में काफी आकर्षक लगती है। इसमें सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.3 दिया गया है। साथ ही, ईयरबड्स में 50MS लो लेटेंसी के साथ-साथ इन-बिल्ट माइक और नॉइस कैंसिलेशन की सुविधा मिलती है। इसको टाईप-सी पोर्ट के जरिए फटाफट चार्ज किया जा सकता है। इस गेमिंग ईयरबड्स की कीमत 899 रुपये है।