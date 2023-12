Best Car Dash Camera under 4000 on Amazon: डैश कैम कार की सबसे महत्वपूर्ण एक्सेसरीज में से एक है। इसको डैशबोर्ड या फिर विंडशील्ड पर आसानी से लगाया जा सकता है। अगर आप अपनी कार के लिए लेटेस्ट फीचर वाला डैश कैमरा खरीदने की सोच रहे हैं, तो हमारी यह खबर आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि हम आपको यहां 4 हजार से कम के डैश कैम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन इंडिया से खरीद सकते हैं।

Hikvision Car Dash Camera

इस डैश कैम की कीमत 3,499 रुपये है। अमेजन से खरीदारी करने पर 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। इस कैमरा में बिल्ट-इन वाई-फाई, जी-सेंसर और नाइट विजन का सपोर्ट दिया गया है। यह डैश कैम एचडी फॉरमेट में वीडियो रिकॉर्ड करता है। इसमें 128GB तक का एसडी कार्ड लगाया जा सकता है।

NEXDIGITRON A3 Pro Car Dash Camera

यह डैश कैम अमेजन पर 3999 रुपये की कीमत पर बिक रहा है। इस पर 194 रुपये की EMI दी जा रही है। इस कैमरा में 128GB का एसडी कार्ड लगाने के लिए स्लॉट मिलता है। इसमें ऑप्शनल पार्किंग मोड से लेकर जी-सेंसर तक दिया गया है। इसमें 140 डिग्री वाइड एंगल तक का व्यू मिलता है।

Qubo Car Dash Camera

इस डैश कैम का डिजाइन काफी कॉम्पेक्ट है। यह 1080p वीडियो फॉरमेट सपोर्ट करता है। इसमें वाइड एंगल लेंस दिया गया है। इसके अलावा, डैश कैम में Emergency रिकॉर्डिंग फीचर मिलता है। इसकी कीमत 3,490 रुपये है। Federal बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर 500 रुपये की छूट मिल रही है। इस पर EMI भी दी जा रही है।

DDPAI Mini Pro Dash Camera

इस डैश कैम को आसानी से कार में इंस्टॉल किया जा सकता है। इसमें सुपर नाइट विजन और पार्किंग मॉनिटर का सपोर्ट दिया गया है। यह 4 से 6 लेन को आसानी से रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा, डैशकैम में मेमोरी कार्ड स्लॉट मिलता है। इसकी कीमत 3,999 रुपये है। इस डिवाइस पर 500 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है।