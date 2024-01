Best 5G Smartphones under 12000 on Amazon: अगर आप अपने लिए नया 5G स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं, लेकिन कम बजट के कारण खरीद नहीं पा रहे हैं तो यह आर्टिकल आपकी मदद करेगा। आज हम आपको 12 हजार से कम की कीमत में आने वाले बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स ऑप्शन की जानकारी देन जा रहे हैं। इन बजट स्मार्टफोन्स में 5G कनेक्टिविटी के साथ 50MP कैमरा व 5000mAh की दमदार बैटरी जैसे फीचर्स मिलेंगे। इन फोन को आप नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं।

POCO M6 5G

POCO M6 5G स्मार्टफोन के 6GB RAM और 256GB स्टोरेज मॉडल को Amazon से 11,395 रुपये में खरीदा जा सकता है। बैंक कार्ड के जरिए इस फोन पर 1000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। फीचर्स की बात करें, तो पोको के इस 5जी फोन में 6.7 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6100+ प्रोसेसर से लैस है। फोन में 256GB तक की स्टोरेज मिलती है। फोटोग्राफी के लिए 50MP AI कैमरा दिया गया है।

Lava Blaze 5G

Lava Blaze 5G स्मार्टफोन के 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मॉडल को अमेजन से 11,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। फीचर्स की बात करें, तो लावा के इस 5जी फोन में 6.5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए 50MP AI कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 5000mAh की है।

Redmi 13C 5G

Redmi 13C 5G स्मार्टफोन को अमेजन से 10,999 रुपये में खरीद सकते हैं। यह दाम फोन के 4GB RAM व 128GB स्टोरेज मॉडल का है। फीचर्स की बात करें, तो रेडमी के इस फोन में 6.74 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, यह फोन MediaTek Dimensity 6100+ प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP AI कैमरा और 5000mAh की बैटरी दी गई है।

itel P55 5G

itel P55 5G स्मार्टफोन के 6GB RAM और 128GB स्टोरेज मॉडल को अमेजन से 10,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। आईटेल के इस फोन में 6.6 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, यह फोन MediaTek Dimensity 6080 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए इस फोन में 50MP का कैमरा दिया गया है। इसकी बैटरी 5000mAh की है।