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Best 2 Ton Split AC: मात्र 36990 रुपये देकर खरीदें 2 टन एसी, मिनटो में बड़ा कमरा-हॉल होगा ठंडा

Best 2 Ton Split AC: मई-जून की गर्मी में बड़े कमरे व हॉल को मिनटों में ठंडा करेंगे ये 2 टन के एसी। Amazon से सस्ते में अभी कर लें ऑर्डर।

Published By: Manisha | Published: Mar 15, 2026, 12:18 PM (IST)

2 Ton AC
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Best 2 Ton Split AC: गर्मी ने अभी से अपना सीतम दिखना शुरू कर दिया है। इसे देखते हुए मई-जून की गर्मी की टेंशन बढ़ गई है। गर्मियों के मौसम में बड़े कमरे या फिर हॉल आदि को जल्द से जल्द ठंडा करना एक बड़ा चैलेंज लगता है। अगर आपका रूम भी बड़ा है और उसे ठंडा होने के लिए आपको आधे घंटे इंतजार करना पड़ता है, तो आपके लिए 2 टन के ऑप्शन बेस्ट साबित होंगे। ये एसी पावरफुल कूलिंग के साथ आते हैं और जल्द से जल्द कमरे व हॉल को ठंडा करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में आपकी बिजली की खपत भी कम होती है। यहां देखें Amazon पर कम बजट में मिलने वाले बेस्ट 2 टन किफायती ऑप्शन। news और पढें: OPPO F31 Pro Plus फोन पर 3500 रुपये का डिस्काउंट, 7000mAh बैटरी को इतने कम में लाएं घर

Godrej 2 Ton 5-In-1 Convertible Cooling, Inverter Split AC

Godrej 2 Ton 5-In-1 Convertible Cooling, Inverter Split AC को Amazon से 37,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। बैंक कार्ड के जरिए खरीदने पर 1500 रुपये तक का ऑफ दिया जा रहा है, जो कि बिजली की कम खपत करता है। यह 2 टन Split AC 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है। कंपनी ने इसमें 5-In-1 Convertible Cooling फीचर भी दिया है। यह एसी 150 से 170 sq.ft कमरे को ठंडा करने की क्षमता रखता है। news और पढें: 13,000 रुपए से कम में आया नया 5G फोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Lava Bold 2 5G

 

TCL 2.0 Ton 3 Star Ultra-Inverter Split AC

TCL 2.0 Ton 3 Star Ultra-Inverter Split AC को Amazon से 36,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। वहीं, बैंक कार्ड के जरिए इसे खरीदने पर 1500 रुपये तक का ऑफ भी मिलेगा। यह 2 टन Split AC है, जो कि 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है। कंपनी का दावा है कि यह एसी 30 सेकेंड के अंदर कमरे की कूलिंग शुरू कर देता है। इसमें Silent Operation, Turbo Mode, Energy Saving, Smart Sleep जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

 

Cruise 2 Ton 3 Star Inverter Split AC

Cruise 2 Ton 3 Star Inverter Split AC भी इस लिस्ट का सस्ता मॉडल है, जिसकी कीमत 36,990 रुपये है। इस पर भी 1500 रुपये का ऑफ मिल रहा है। यह एसी 151 से 200 sq. ft तक के कमरे को ठंडा करता है।यह 3 स्टार एसी है, जो कि बिजली भी कम खाता है।

 

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