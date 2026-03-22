iPhone 18 Pro Max Launch में अभी थोड़ा समय है। हालांकि, लॉन्च से पहले Apple कंपनी के मौजूदा iPhones पर कमाल डील व डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। इस समय आप iPhone 17 Pro Max तगड़े डिस्काउंट ऑफर के साथ खरीद सकते हैं। ऑफर जानने से पहले फीचर्स की बात करें, तो आईफोन 17 प्रो मैक्स में 6.3 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, यह फोन A19 Pro चिप से लैस है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 48MP का कैमरा दिया गया है। आइए जानते हैं इसकी कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: iPhone के लिए लॉन्च हुआ AI वाला Comet Browser, जानिए क्या है इसमें खास

iPhone 17 Pro Max Discount offer

डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो यह ऑफर Vijay Sales पर मिल रहा है। iPhone 17 Pro Max के 256GB स्टोरेज की कीमत 1,49,900 रुपये लिस्ट है। हालांकि, अभी विजय सेल्स पर इसे 2000 रुपये के डिस्काउंट के साथ 1,47,900 रुपये में बेचा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कंपनी आपको HDFC व ICICI बैंक कार्ड के जरिए अलग डिस्काउंट दे रही है। बैंक कार्ड के जरिए आपको अलग से 4500 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। और पढें: Apple Turns 50: iPhone से लेकर iPod तक, एप्पल के इन प्रोडक्ट्स ने कंज्यूमर टेक को दी नई दिशा

iPhone 17 Pro Max Specifications

फीचर्स पर नजर डालें, तो iPhone 17 Pro Max में 6.3 इंच का Super Retina XDR ProMotion डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, इस आईफोन में A19 Pro चिप मिलती है। यह एक third-generation 3-nanometer चिप है, जो कि पुराने जनरेशन चिप की तुलना में फास्ट और इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। कंपनी ने इसमें Apple Intelligence फीचर्स भी प्रोवाइड किए हैं। और पढें: 10,000 रुपये सस्ता खरीदें iPhone 17 Pro Max, Amazon की डील में सुनहरी डील

फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 48MP का प्राइमरी कैमरा 2x telephoto zoom जूम के साथ आता है। इसके साथ 48MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर दिया गया है। इसके साथ 48MP का ही तीसरा कैमरा मौजूद है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने इसमें 18MP का फ्रंट कैमरा दिया है।

iPhone 18 Pro Max Launch

iPhone 18 Pro Max पिछले काफी समय से लीक्स का हिस्सा बना हुआ है। हालांकि, कंपनी ने फिलहाल फोन की लॉन्च डेट कंफर्म नहीं की है। वहीं, लीक्स की बात करें तो हर साल की तरह इस साल भी यह आईफोन सितंबर महीने में दस्तक दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस साल कंपनी आईफोन 18 प्रो मॉडल्स को ही लॉन्च करेगी। स्टैंडर्ड मॉडल्स को अगले साल मार्च में लाया जा सकता है।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

iPhone 17 Pro Max की असल कीमत क्या है?

Apple कंपनी ने iPhone 17 Pro Max को 256GB स्टोरेज के साथ पेश किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 1,49,900 रुपये है।

iPhone 17 Pro Max को कहां से खरीदें?

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iPhone 17 Pro Max को Apple स्टोर, वेबसाइट, Flipkart, Croma व Vijay Sales जैसे प्लेटफॉर्म से खरीदा जा सकता है।