Amazon Prime Day Sale 2026: Laptop पर मिल रहा भरी डिस्काउंट, बस इस तारीख तक चलेगी सेल

Amazon Prime Day Sale 2026 भारत में शुरू हो गई है और यह 6 जुलाई तक चलेगी। इस बार कंपनी अपनी Prime Day Sale की 10वीं सालगिरह मना रही है, इसलिए कई प्रोडक्ट्स पर बड़े डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट टीवी और होम अप्लायंसेज के साथ-साथ HP, Dell, Asus, Lenovo और Acer जैसे बड़े ब्रांड्स के लैपटॉप भी कम कीमत में खरीद सकते हैं। और पढें: Amazon Prime Day Sale 2026: लाइव हुई मेगा सेल, iPhone 17 Pro समेत इन फोन पर मिल रहे बंपर Offers

क्या मिल रहा है डिस्काउंट

सबसे खास ऑफर HP 14 लैपटॉप पर है, जिसमें Intel Core Ultra 5 प्रोसेसर दिया गया है। अब यह लैपटॉप 58,490 रुपये में मिल रहा है। इसके अलावा Dell 15, HP 15, Lenovo IdeaPad Slim 3, Asus Zenbook 14, Asus Vivobook S16 और Acer Aspire One जैसे मॉडल्स पर भी अच्छे डिस्काउंट मिल रहे हैं। और पढें: Amazon Sale में Laptop पर बंपर छूट, HP, Dell और Asus Laptop हुए सस्ते

बैंक ऑफर्स और EMI ऑप्शन

Amazon इस सेल में बैंक ऑफर्स भी दे रहा है। SBI Credit Card, SBI Debit Card और Axis Bank Credit Card से पेमेंट करने पर चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा पुराने लैपटॉप को एक्सचेंज करने पर 66,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। इसके अलावा 12 महीने तक की No Cost EMI का ऑप्शन भी है।

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लैपटॉप खरीदने से पहले ये जरूर देखें

अभी Amazon Prime Day Sale सिर्फ Prime मेंबर्स के लिए उपलब्ध है और यह ऑफर 6 जुलाई तक ही चलेगा, हालांकि किसी भी लैपटॉप को खरीदनें से पहले उसकी कीमत, बैंक ऑफर, एक्सचेंज वैल्यू और EMI की जरूर देख लें, क्योंकि ये ऑफर अलग-अलग मॉडल और पिनकोड के हिसाब से बदल सकते हैं।