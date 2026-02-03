Amazon Offers: जेब नहीं दे रही पूरी पेमेंट करने की अनुमति, 900 से कम महीना देकर घर लाएं धाकड़ फोन

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 03, 2026, 11:46 AM (IST)
Amazon Offers: अमेजन जानी-मानी शॉपिंग वेबसाइट है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर फिलहाल कोई सेल नहीं चल रही है। इसके बावजूद Realme और IQOO जैसे ब्रांड के स्मार्टफोन्स पर धमाकेदार डील दी जा रही हैं। अभी मोबाइल फोन को खरीदने का सही मौका है। हम आपको इस खबर में चुनिंदा स्मार्टफोन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें 900 से कम की EMI पर खरीदा जा सकता है। इनमें आपको 7000mAh बैटरी, 108MP कैमरा और AMOLED डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलेंगे। ये डिवाइस आपकी पहली पसंद बन सकते हैं। आइए इन स्मार्टफोन पर डालते हैं एक नजर… और पढें: केवल 949 रुपये महीने के खर्च पर मिल रहा iQOO का धाकड़ फोन, अभी खरीदने का सही समय
Realme narzo 90 को 7000mAh की बड़ी बैटरी के साथ लाया गया है। इसकी बैटरी को 60 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। फोटो और वीडियो के लिए 50MP का कैमरा दिया गया है। इसमें AI असिस्ट और 4000 निट्स वाली स्क्रीन मिलती है। इसको IP69 की रेटिंग भी दी गई है। इसका मतलब है कि यह फोन वॉटर और डस्ट प्रूफ है। इस मोबाइल फोन की शुरुआती कीमत 16,999 रुपये है। इस पर 1000 रुपये का डिस्काउंट और 598 रुपये की EMI दी जा रही है। और पढें: Amazon Offers: 1000 से कम महीना देकर खरीदें ये धाकड़ फोन, बढ़िया स्क्रीन के साथ मिलेगी जंबो बैटरी
iQOO Z10R मीडियाटेक के Dimensity 7400 प्रोसेसर के साथ आता है। इस स्मार्टफोन में 6.77 इंच का क्वाड-कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसे HDR10+ का सपोर्ट मिला है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का कैमरा मिलता है। इसको IP68 & IP69 की रेटिंग दी गई है। यह अमेजन पर 20,998 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है। इस पर 738 रुपये की ईएमआई दी जा रही है। इस पर 19,800 रुपये का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है।
REDMI Note 15 में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है। इसका 6.7 इंच है। फोटोग्राफी के लिए स्मार्टफोन में 108MP का कैमरा दिया गया है। इसके जरिए 4के वीडियो शूट की जा सकती है। इसमें Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर और 5520mAh की बैटरी मिलती है। इसको 45 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। इस हैंडसेट की कीमत 22,999 रुपये से शुरू होती है। HDFC बैंक की ओर से फोन पर 2000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसे अमेजन इंडिया से 809 रुपये की EMI पर भी खरीदा जा सकता है।
