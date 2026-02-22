Published By: Manisha | Published: Feb 22, 2026, 01:13 PM (IST)
Amazon पर इन दिनों Mega Electronics Days सेल चल रही है, जिसका आज 22 फरवरी 2026 को आखिरी दिन है। इस सेल के दौरान विभिन्न तरह के इलेक्ट्रोनिक्स पर बंपर डील व डिस्काउंट ऑफर्स मिल रहे हैं। अगर आप अपने लिए वियरेबल डिवाइस खरीदने की सोच रहे थे, तो अमेजन की यह सेल आपके लिए ही है। इस सेल के दौरान स्मार्ट बैंड, स्मार्टवॉच व Air टैग पर बंपर डील मिल रही है। यहां देखें अमेजन की ऐसी कुछ बेस्ट डील्स की लिस्ट। और पढें: खुशखबरी! 10,000 रुपये सस्ता हुआ Vivo X300 Pro फोन, 200MP कैमरा-16GB RAM जैसे 1 नंबर फीचर्स
Pebble Qore Fitness Band को Amazon से 2,899 रुपये में खरीदा जा सकता है। फीचर्स की बात करें, तो यह डिस्प्ले-लेस फिटनेस बैंड है, जो कि ग्राहकों के बीच काफी ट्रेंडी है। इसमें आपको हार्ट सेट मॉनिटरिंग से लेकर SpO2 मेजरमेंट जैसे फिटनेस फीचर्स मिलते हैं। इसमें 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड है। और पढें: 108MP कैमरा वाले Redmi फोन को खरीदने के लिए लगी लाइन, 809 रुपये EMI के साथ मिल रहा 2000 का डिस्काउंट
JioTag Air एक किफायती ट्रैकर है, जिसके जरिए आप अपनी कीमती सामान को खोने के बाद भी ट्रैक कर सकेंगे। इसमें लगैज, बाइट, पर्स, पेट्स आदि शामिल होते हैं। इसमें इनसाइट व आउटसाइट ब्लूटूथ रेंज का सपोर्ट मिलता है। यह Apple Find My App के जरिए आईफोन में भी काम करता है। इस तरह यह एंड्रॉइड व आईओएस डिवाइलस के साथ पेयर किया जा सकता है। इसमें 15 मीटर तक की आउटडोर रेंज मिलती है। खोए समान को ढूंढकर यह 120db तक की साउंड निकालता है। इस अमेजन से आप महज 749 रुपये में खरीद सकते हैं।
सेल के दौरान आप स्मार्टवॉच को भी सस्ते में खरीद सकते हैं। Noise Twist Round dial Smart Watch की कीमत 1499 रुपये लिस्ट है। फीचर्स की बात करें, तो वॉच में 1.38 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसमें आपको 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। इसमें 100 से ज्यादा वॉच फेस मौजूद है। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर मौजूद है। साथ ही पानी से बचाव के लिए इसमें IP68 रेटिंग मिलती है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information