Amazon Deals: धमाकेदार डील पर मिल रहे 65 इंच वाले टीवी, सस्ते में घर पर मिलेगा सिनेमा हॉल का मजा

Amazon Deals: ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन इंडिया से इस समय स्मार्ट टीवी को खरीदने का सही समय है। इस प्लेटफॉर्म पर 65 इंच स्क्रीन साइज वाले कई ब्रांडेड टीवी मिल रहे हैं, जिनपर डिस्काउंट से लेकर किफायती EMI तक दी जा रही है। साथ ही, एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। इनमें आपको एचडी स्क्रीन के साथ-साथ दमदार साउंड, डॉल्बी एटमॉस, वॉइस कंट्रोल और एचडीएमआई पोर्ट जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स मिलेंगे। आइए इन टीवी डील पर डालते हैं एक नजर… और पढें: OnePlus Nord 6 की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, 9000mAh जंबो बैटरी के साथ मारेगा एंट्री

TCL Smart QD-Mini LED Google TV

TCL का यह स्मार्ट टीवी 65 इंच के 3के मिनी एलईडी डिस्प्ले के साथ आता है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज और रेजलूशन 3840 x 2160 पिक्सल है। कनेक्टिविटी के लिए टीवी में 4 एचडीएमआई पोपर्ट, 1 यूएसबी पोर्ट, 1 सैटेलाइट इनपुट और 1 डिजिटल ऑडियो आउट मिलता है। टीवी में डॉल्बी एटमॉस से लैस 40 वॉट आउटपुट वाला स्पीकर दिया गया है। यह Dts Virtual-X से लैस है। इसमें स्क्रीन मिरर, Alexa, और फ्री वॉइस कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसकी अमेजन इंडिया पर कीमत 66,990 रुपये है। इस पर 3000 रुपये का डिस्काउंट और 2,355 रुपये की EMI मिल रही है।

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Samsung Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV

सैमसंग के इस स्मार्ट टीवी में 65 इंच का 4के डिस्प्ले है। इस टीवी में स्क्रीन मिरर, साउंड मिरर, एयरप्ले, स्टोरेज शेयरिंग और ऑटो स्विच की सुविधा दी गई है। शानदार साउंड के लिए स्मार्ट टीवी में 20 वॉट की पावर वाला स्पीकर दिया गया है। यह Q-Symphony से लैस है। सीमलेस कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए टीवी में वाईफाई 5, ब्लूटूथ 5.2, एचडीएमआई और Ethernet LAN पोर्ट मिलता है। इसकी कीमत 61,990 रुपये है। क्रेडिट कार्ड से टीवी खरीदने पर 5 प्रतिशत का कैशबैक मिल रहा है। इसे 2,179 रुपये की EMI पर खरीदा जा सकता है।

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Philips 4K Ultra HD QLED Smart QD-Mini LED Google TV

Philips के इस स्मार्ट टीवी की असली कीमत 99,999 रुपये है, लेकिन अमेजन इंडिया पर 44 प्रतिशत की छूट के साथ 55,999 रुपये के प्राइस टैग के साथ लिस्ट है। इस पर 1,969 रुपये की EMI और 2,010 रुपये का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है। इस पर 1,679 रुपये का कैशबैक भी दिया जा रहा है। इस स्मार्ट टीवी में 65 इंच वाली QD-Mini LED स्क्रीन है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसे Dolby Atmos और HDR 10+ का सपोर्ट मिला है। इसमें 3 एचडीएमआई, ब्लू-रे स्पीकर, सैटेलाइट पोर्ट और 2 यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं। इसमें ओटीटी ऐप्स के साथ-साथ गूगल असिस्टेंट और वॉइस कंट्रोल की सुविधा मिलती है।

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