Amazon Deals on 1 Ton AC under 30000 to buy in March 2024: अमेजन डील्स के तहत अभी एसी को सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। 1 टन एसी पर वेबसाइट डिस्काउंट ऑफर कर रही है। हालांकि, डिस्काउंट केवल चुनिंदा बैंक के कार्ड पर मिल रहा है। साथ ही, एसी को मासिक किस्त पर भी खरीदा जा सकता है। इतना ही नहीं, एसी पर एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है। आइये, 30 हजार रुपये से कम वाली 1 टन एसी पर डिस्काउंट ऑफर के बारे में जानते हैं।

Amazon Deals on 1 Ton AC under 30000 to buy in March 2024

इस थ्री स्टार एसी में PM 2.5 फ्लिटर दिया गया है। इस 5 in 1 कन्वर्टेबल सी का साइज 0.5D x 87W x 30H है। इसके खास फीचर्स में 2 वे स्विंग, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन आदि शामिल है। इसकी कीमत 29,990 रुपये है। अमेजन से खरीदने पर HDFC बैंक के कार्ड पर 1000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। एसी को 1,454 रुपये की मासिक किस्त पर भी खरीदा जा सकता है। इस एसी पर 5,160 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है।

AI फ्लेक्सी कूल इन्वर्टर स्प्लिट एसी में कॉपर कन्वर्टेबल 4 in 1 कूलिंग, डुअल फ्लिटरेशन के साथ PM 2.5 फ्लिटर मिल रहा है। इसका साइज 22D x 85W x 27H है। इस एसी में डस्ट फिल्टर, एयर प्यूरिफिकेशन फिल्टर मिलता है। फास्ट कूलिंग के लिए यह टर्बो कूल मोड से लैस है। इसकी कीमत 29,990 रुपये है। अमेजन HDFC बैंक के कार्ड से पेमेंट करने पर 1500 रुपये की छूट दे रहा है। एसी को 1,454 रुपये की मासिक किस्त पर खरीद सकते हैं। इस पर भी एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है।

इस इन्वर्टर स्प्लिट एसी का साइज 54.5D x 85W x 21H है। इसमें 100 प्रतिशत कॉपर कंडेंशर दिया गया है। यह पावर सेविंग इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिलती है। इस एसी की कीमत 28,340 रुपये है। इसे 1,347 रुपये का मासिक किस्त पर खरीदा जा सकता है। HDFC बैंक के कार्ड पर 1500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है।