Amazon deal of the Week में 5G स्मार्टफोन पर दमदार ऑफर्स मिल रहे हैं। OnePlus से लेकर realme तक, की कंपनियों के स्मार्टफोन्स को छूट के साथ खरीदने का मौका है। अमेजन चुनिंदा बैंक के कार्ड पर छूट ऑफर कर रहा है। इतना ही नहीं, अपने पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करने पर भी ऑफर मिल रहा है। साथ ही, आप स्मार्टफोन को No Cost EMI पर भी खरीद सकते हैं। आज हम अमेजन डील ऑफ द वीक में प्रीमियम 5G स्मार्टफोन्स पर मिल रहे ऑफर्स बताने वाले हैं। आइये, जानते हैं।

Amazon deal of the Week में 5G फोन पर धांसू ऑफर

इस 5G स्मार्टफोन में 6.78 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 144Hz है। फोन में 50MP का मेन कैमरा मिलता है। इसके अलावा फोन Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर से लैस है। iQOO के इस स्मार्टफोन में 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली बैटरी दी गई है। फोन Android 14 पर रन करता है। फोन IP64 रेटिंग के साथ आता है। स्मार्टफोन में 16GB कर RAM और 512GB तक स्टोरेज मिलता है। इसकी कीमत 52,999 रुपये से शुरू है। HDFC बैंक के कार्ड पर 2000 रुपये का तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है।

OnePlus के इस 5G फोन में 16GB तक RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। फोन में 50MP का मेन कैमरा और 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। फोन 6.7 इंच का AMOLED QHD डिस्प्ले दिया गया है। हैंडसेट Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 100W SUPERVOOC चार्जिंग वाली 5000mAh की बैटरी दी गई है। इसमें 16GB तक RAM के साथ 256GB तक स्टोरेज मिलता है। फोन की शुरुआती कीमत 56,999 रुपये है। ICICI बैंक के कार्ड पर 3000 रुपये का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है।

यह स्मार्टफोन 16GB तक RAM और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज से लैस है। फोन में 50MP का मेन कैमरा और 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में 6.7 इंच का 120Hz Super Fluid AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। स्मार्टफोन Android 13 पर बेस्ड OxygenOS पर रन करता है। फोन में Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है। स्मार्टफोन दो कलर ऑप्शन में आता है। ICICI बैंक के कार्ड पर 1000 रुपये की छूट मिल रही है। इन सभी फोन्स पर 50 हजार रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है।