  • 75 Inch Best Smart Tvs Deals On Amazon Including Samsung Philips Vw

लाखों रुपये की कीमत वाले 75 इंच स्मार्ट टीवी की कीमतें हुई धड़ाम, Amazon डील ने मचाई धूम

75 Inch Best Smart TVs: अमेजन सेल के दौरान 75 इंच स्क्रीन के टीवी हुए सस्ते। लाखों की कीमत वाले टीवी को अब इतने सस्ते में खरीदें।

Published By: Manisha | Published: Feb 04, 2026, 05:22 PM (IST)

TV - 2026-02-04T172238.003
75 Inch Best Smart TVs Deals on Amazon: अमेजन सेल के दौरान स्मार्ट टीवी पर बंपर डील व डिस्काउंट ऑफर्स दिए जा रहे हैं। अगर आप अपने घर के लिए बड़ी स्क्रीन वाला टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो अभी अमेजन 75 इंच टीवी पर कई सुनहरी डील्स दे रहा है। आप लाखों रुपये की कीमत वाले 75 इंच स्क्रीन टीवी को कम से कम दाम में खरीद सकेंगे। यहां देखें अमेजन की कुछ खास डील्स। news और पढें: Vivo T4x 5G फोन को 562 रुपये EMI देकर लाएं घर, 6500mAh बैटरी-50MP कैमरा के साथ मिलेगा ये सब

Samsung 189 cm (75 inches) Crystal 4K Ultra HD Smart LED TV UA75UE85AFULXL (Black)

Samsung 189 cm (75 inches) Crystal 4K Ultra HD Smart LED TV को Amazon से 79,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस टीवी पर 2000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो सैमसंग के 75 इंच स्मार्ट टीवी में आपको 4K Crystal Processor 4K डिस्प्ले दिया जाता है। वहीं, ऑडियो के लिए इसमें 20W साउंड मिलता है। इसमें 100 से ज्यादा फ्री चैनल्स मिलते हैं। साथ ही इसमें कई OTT ऐप का एक्सेस भी मौजूद है। कनेक्टिविटी के लिए टीवी में 3 HDMI पोर्ट, वाई-फाई 5, ब्लूटूथ आदि का सपोर्ट मौजूद है। news और पढें: Wireless Speakers Under 1000 on Amazon: गजब साउंड वाले सस्ते स्पीकर, गाने सुनने का मजा होगा दोगुना

Philips 190 cm (75 inch) 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 75PQT8100/94

Philips 190 cm (75 inch) 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 75PQT8100/94 को Amazon से 62,999 रुपये में खरीदा जा सकता है, वैसे इसकी कीमत 1,19,990 रुपये लिस्ट है। इस वक्त टीवी पर 47 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में 75 इंच का UHD (3840×2160) रेजलूशन वाला डिस्प्ले दिया गया है। ऑडियो के लिए इसमें 30W साउंड का आउटपुट मिलता है। साथ ही इसमें Prime Video, Netflix, Zee5, Sony LIV जैसे ओटीटी ऐप्स का एक्सेस भी मौजूद है।

VW 215 cm (85 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW85GQ1

VW 215 cm (85 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW85GQ1 को अमेजन से 84,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसकी कीमत 2,99,999 रुपये लिस्ट है। इस पर अभी 72 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही बैंक कार्ड के जरिए टीवी पर अलग से 1500 रुपये का ऑफ भी दिया जा रहा है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में 75 इंच का 4K डिस्प्ले दिया गया है। ऑडियो के लिए इसमें 48W साउंड आउटपुट मौजूद है