Wireless Speakers Under 1000 on Amazon: गजब साउंड वाले सस्ते स्पीकर, गाने सुनने का मजा होगा दोगुना

Wireless Speakers Under 1000 on Amazon: आपको म्यूजिक सुनने का शौक है। अपने लिए किफायती दाम में वायरलेस स्पीकर तलाश रहे हैं, तो हमारा यह गाइड आपके काम आने वाला है। हम आपको यहां ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon India पर उपलब्ध चुनिंदा स्पीकर के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी साउंड शानदार है। इनकी बैटरी कई घंटे चलती है। इन्हें आप कहीं भी ले जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी कीमत भी 1000 से कम है। आइए इन स्पीकर पर डालते हैं नजर…

HAMMER Drop

HAMMER Drop ऑटो-पेयरिंग और TWS फंक्शन के साथ आता है। इस स्पीकर की साउंड आउटपुट 5 वॉट है, जो पसंदीदा गाने से लेकर पॉडकास्ट सुनने तक के लिए बेस्ट है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए स्पीकर में ब्लूटूथ, एसडी कार्ड स्लॉट और यूएसबी पोर्ट मिलता है। इसमें FM Radio भी दिया गया है। इसकी कीमत 599 रुपये है। और पढें: Speakers Under 1000 on Amazon: 1000 से कम में आने वाले फाडू स्पीकर, साउंड झूमने पर कर देगी मजबूर

pTron Funk Wow

pTron का यह स्पीकर बेहद शानदार है। इस स्पीकर का डिजाइन कॉम्पेक्ट है और वजन कम है। इस स्पीकर को IPX5 की रेटिंग दी गई है। इसका मतलब है कि स्पीकर पानी में भीगने के बाद भी काम करेगा। इसमें क्रिस्प साउंड के लिए 52mm का ड्राइवर दिया गया है। स्टेबल कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.3 दिया गया है। इसकी बैटरी सिंगल चार्ज में 10 घंटे चलती है। इस स्पीकर को अमेजन इंडिया से 599 रुपये में खरीदा जा सकता है।

TRIGGR Roar 12

TRIGGR Roar 12 का डिजाइन हैंडबैग जैसा है, जिससे इसे आसानी से कैरी किया जा सकता है। इस स्पीकर में पावरफुल ड्राइवर मिलता है, जिससे शानदार साउंड मिलती है। कनेक्टिविटी के लिए स्पीकर में ब्लूटूथ 5.3 और TWS मोड दिया गया है। इसमें RGB लाइट भी लगी है। इसके जरिए कॉलिंग भी की जा सकती है। यह अमेजन इंडिया पर अलग-अलग कलर में अवेलेबल है। इसकी कीमत 799 रुपये तय की गई है।

Mivi Roam 2

Mivi Roam 2 अमेजन इंडिया पर 799 रुपये में मिल रहा है। यह ग्राहकों के लिए चार शानदार कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। फीचर्स पर नजर डालें, तो स्पीकर का बास हैवी है। यह शानदार साउंड प्रोड्यूस करता है। इसका साइज भी कॉम्पेक्ट है। इस स्पीकर की बैटरी फुल चार्ज में 24 घंटे चलने में सक्षम है। इस पर 1 साल की वारंटी मिल रही है।

ZEBRONICS Sonic POD 20

ZEBRONICS के स्पीकर में वाइब्रेंट विजुअल के लिए RGB लाइट दी गई है, जिससे बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है। इसका साउंड आउटपुट 10 वॉट है। सॉन्ग्स बदलने और वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए बटन दिए गए हैं। इसमें TWS फंक्शन और FM Radio मिलता है। स्पीकर में ब्लूटूथ, यूएसबी, एसडी कार्ड स्लॉट और AUX की सुविधा दी गई है। इसके साथ कॉलिंग की सुविधा दी गई है। इसकी बैटरी फुल चार्ज में 8 घंटे तक चलती है। इसे अमेजन इंडिया से 999 रुपये में ऑर्डर किया जा सकता है।

