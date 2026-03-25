50 inch TV Under 25000: क्या आप अपने घर के लिए बड़ी स्क्रीन वाला टीवी बजट रेंज के अंदर खरीदना चाहते हैं? अगर हां, तो आपके लिए 50 इंच स्क्रीन का ऑप्शन बेस्ट रहेगा। अगर आपको लगता है कि 50 इंच स्क्रीन टीवी खरीदने के लिए आपको 50,000 रुपये तक खर्च करने होंगे, तो आप गलत हैं। Amazon डील्स के तहत आप 50 इंच स्क्रीन टीवी को कम से कम कीमत में खरीद सकेंगे। यहां देखें 25,000 रुपये से कम की कीमत में मिलने वाले बेस्ट ऑप्शन। और पढें: Realme Narzo 90 5G को 571 रुपये देकर घर लाने का मौका, 7000mAh बैटरी फोन पर Amazon की डील

Acer 127 cm (50 inches) Ultra I Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV AR50UDGGU2875BD

Acer 127 cm (50 inches) Ultra I Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV AR50UDGGU2875BD को Amazon से 23,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इस टीवी पर 1500 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में कंपनी ने 50 इंच स्क्रीन दी है, जो कि 4K Ultra HD (3840 x 2160) के साथ आती है। ऑडियो के लिए टीवी में 36W साउंड आउटपुट मिलता है। और पढें: 1800 से कम महीना देकर घर लाएं धाकड़ फीचर्स वाले स्मार्टफोन, खरीदने के लिए अभी करें ऑर्डर

VW 127 cm (50 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW50GQ1

VW 127 cm (50 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW50GQ1 को अमेजन से 22,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस पर 900 रुपये का बैंक कार्ड डिस्काउंट भी मिलेगा। इस टीवी में 4K Ultra HD (3840×2160) मिलता है। वहीं, ऑडियो के लिए इसमें 48W साउंड आउटपुट मिलता है।

TCL 126 cm (50 inches) Metallic Bezel-Less, FHD Smart QLED Google TV 50S5K

TCL 126 cm (50 inches) Metallic Bezel-Less, FHD Smart QLED Google TV 50S5K की कीमत 59,990 रुपये लिस्ट है, जिसे अमेजन से 26,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस पर 900 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में 50 इंच 2K FHD (1920 x 1080) डिस्प्ले मिलता है। ऑडियो के लिए इसमें 24W साउंड आउटपुट मिलता है।

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अगर आप अपने घर या ऑफिस के लिए नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो ऊपर दिए ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेंगे।