Tata Nexon.ev facelift से उठा पर्दा, सिंगल चार्ज में मिलेगी 465km की रेंज

Tata Nexon.ev facelift से पर्दा उठ गया है। टाटा की इस इलेक्ट्रिक कार को 14 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ टाटा मोटर्स ने इसके अलावा Arcade.ev app suite भी पेश किया है। यही नहीं कंपनी ने Nexon EV को Nexon.ev में रीब्रांड भी किया है। इसके EV फेसलिफ्ट की डिजाइन इसके ICE यानी पेट्रोल वर्जन की तरह की है। दोनों गाड़ियां देखने में एक जैसी लगती है। हालांकि, Nexon EV (Nexon.ev) के स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले इसके फेसलिफ्ट वर्जन के कॉस्मैटिक और फीचर्स को अपग्रेड किया गया है। इसकी बुकिंग कल यानी 9 सितंबर से शुरू होगी। वहीं, इसके कीमत की घोषणा 14 सितंबर को की जाएगी।

रेगुलर Nexon की तरह ही Nexon.ev की डिजाइन Curvv कॉन्सेप्ट पर आधारित है। दोनों देखने में एक जैसे यानी आइडेंटिकल लगते हैं। कंपनी ने दावा किया है कि Nexon.ev Facelift को ज्यादा एयरोडायनैमिक बनाया गया है, ताकि यह ज्यादा रेंज दे सके। साथ ही, इसमें नई LED लाइटिंग एलिमेंट्स देखने को मिलती है। इसे सिंगल-टोन बॉडी कलर फिनिश के साथ पेश किया गया है। हालांकि, इसके ग्रिल में ब्लैक कॉन्ट्रास्ट कलर मिलता है। इसमें स्प्लिट हेडलैम्प्स के साथ-साथ एयर वेंट्स में भी बदलाव देखने को मिलेगा। इसके बैक में कनेक्टेड टेल लैम्प्स दिए गए हैं, जो ICE वर्जन में भी देखने को मिलता है।

It’s here to lead the charge. It’s here to redefine electric mobility as we know it. Say 👋🏼 to the all-new Nexon.ev.

Truly a spectacle inside and out. It changes the game.

Register your interest: https://t.co/2pN08vIWum#Gamechanger #AllNewNexonev #TATAev #MoveWithMeaning pic.twitter.com/hCHEeYOy1t

— TATA.ev (@Tataev) September 7, 2023