Hero Mavrick 440 को Hero World 2024 इवेंट के दौरान पेश किया गया था। अब ऑटो कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocrop) ने इस बाइक को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। यह बाइक तीन मॉडल में उपलब्ध है। इसमें LED हेडलैंप के साथ H-शेप के डीआरएल दिए गए हैं, जो दिखने में बहुत आकर्षक लगते हैं। इसके अलावा नई बाइक में डायमंड कट अलॉय वील से लेकर शॉक एबसॉर्बर तक दिए गए हैं। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं हीरो की नई बाइक के फीचर्स और कीमत के बारे में…

हीरो की नई बाइक Hero Mavrick 440 को हार्ले-डेविडसन की तर्ज पर तैयार किया गया है। इसका लुक काफी मस्कुलर है। इस बाइक में LED प्रोजेक्टर हेडलैंप के साथ-साथ एलईडी टेललैंप और H-शेप के डीआरएल दिए गए हैं। इसमें स्कल्पटेड फ्यूल टैंक और सिंगल-पीस सीट दी गई है। इसके अलावा, बाइक में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी से लैस है।

मैवरिक के रियर में 43mm के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और 7-स्टेप ट्विन शॉक एबसॉर्बर दिए गए हैं। बाइक में 17 इंच के वील मिलते हैं। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 17 लीटर है। डायमेंशन की बात करें, तो हीरो की नई बाइक 2100mm लंबी है। इसका वील बेस 1388mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 175mm है। इसकी सीट हाइट 803mm है। इसमें बेहतर ब्रेकिंग के लिए डिस्क ब्रेक दिए गए हैं।

Hero Mavrick 440 में 440cc का एयर/ऑइल कूल्ड सिंगल सिलेंडर है, जो हार्ले-डेविडसन में मिलने वाले इंजन पर बेस्ड है। कंपनी का दावा है कि इस बाइक का इजन 6,000rpm पर 26hp की पावर और 4,000rpm पर 36Nm टॉर्क पैदा करता है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलता है।

हीरो ने अपनी नई बाइक को बेस, मिड और टॉप मॉडल में पेश किया है। इनकी कीमत क्रमश: 1.99 लाख, 2.14 लाख और 2.24 लाख रुपये है। बेस वेरिएंट में स्पोक वील के साथ व्हाइट कलर और मिड वेरिएंट में अलॉय वील के साथ दो कलर ऑप्शन मिलते हैं। वहीं, टॉप वेरिएंट डायमंड कट अलॉय वील और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से लैस है।

The road is just a rumor. Your story writes itself.

When a Maverick meets the Mavrick, limits cease to exist. Muscle unleashed, handling perfected.

This is where your story takes flight. MAVRICK 440 | Me x Machine

Book now @ ₹5,000 (Fully refundable): https://t.co/TrYq67nyfO pic.twitter.com/dNfqgt7V1h

— Hero MotoCorp (@HeroMotoCorp) February 14, 2024