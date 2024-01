Hero Mavrick 440 and Hero Xtreme 125R launched: हीरो मोटरकॉर्प ने भारत में अपनी दो धांसू बाइक हीरो मैवरिक 440 और एक्सट्रीम 125आर को लॉन्च कर दिया है। ये दोनों बाइक स्पोर्टी लुक के साथ आई हैं। इनमें दमदार इंजन मिलता है। प्रमुख फीचर्स पर नजर डालें, तो बाइक्स में LED हेडलाइट दी गई हैं। दोनों में LCD इंस्ट्रूमेंट मिलता है। इसके अलावा, सुरक्षा के लिए डिस्क ब्रेक भी दिए गए हैं। आइये, खबर में जानते हैं हीरो की दोनों बाइक के फीचर्स और कीमत के बारे में…

हीरो मैवरिक 440 का लुक मस्कुलर है। इसके फ्रंट में H-शेप वाले डीआरएल और LED हेडलैंप दिया गया है। इसका हैंडल फ्लैट है। इसमें सिंगल पीस सीट मिलती है। इसके रियर में टेलीस्कोपिक फोर्क मिलता है। नई बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसमें नेविगेशन और कॉल-मैसेज अलर्ट मिलते हैं। राइडर की सुविधा के लिए बाइक में यूएसबी-टाईप सी चार्जिंग पोर्ट और स्लिपर क्लच मिलता है।

