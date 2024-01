X (Twitter) में आया WhatsApp वाला फीचर, किसी को भी कर सकेंगे ऑडियो-वीडियो कॉल

X (Twitter) ने अपने यूजर्स की सुविधा के लिए ऑडियो और वीडियो कॉल फीचर लॉन्च कर दिया है। इस नए फीचर के जरिए आप अब व्हाट्सएप की तरह ट्विटर पर भी ऑडियो व वीडियो कॉल कर सकेंगे। कंपनी का मानना है कि यह फीचर यूजर्स के बहुत काम आएगा। इससे ट्विटर इस्तेमाल करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। इससे पहले माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर नए साल की शुरुआत में किफायती वेरिफाइड प्लान को पेश किया था। इस प्लान के सब्सक्राइबर्स को ब्लू टिक मिलता है। साथ ही, एक से बढ़कर एक लेटेस्ट फीचर्स मिलते हैं।

ट्विटर के एक इंजीनियर ने ट्वीट कर ऑडियो-वीडियो कॉलिंग फीचर की जानकारी दी है। उन्होंने ट्विट कर कहा कि फीचर एंड्रॉइड (Android) यूजर्स के लिए रोलआउट हो गया है। ऐप अपडेट करके इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्विटर ने पिछले साल इस फीचर को एंड्रॉइड से पहले iOS यूजर्स के लिए रिलीज किया था।

audio and video calls on X slowly rolling out for android users today! update your app and call your mother

— Enrique 🦖 (@enriquebrgn) January 18, 2024