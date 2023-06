WhatsApp में जल्द आएगा नया फीचर, चैनल अवेलेबल होने पर मिलेगा नोटिफिकेशन

इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप (WhatsApp) ने कुछ दिन पहले अपने यूजर्स के लिए चैनल फीचर रोलआउट किया था। अब कंपनी इस फीचर के लिए नई सुविधा जोड़ने की तैयारी कर रही है, जिसका नाम चैनल नोटिफायर (Channel Notifier) है। इस नए फीचर के आने से यूजर्स को उनके अकाउंट पर चैनल उपलब्ध होने पर नोटिफिकेशन मिलेगा। Also Read - WhatsApp ने इन यूजर्स के लिए रिलीज किया रीडिजाइन कीबोर्ड, चैटिंग करना होगा आसान

वेबबीटाइंफो ने अपने रिपोर्ट में कहा कि 2.23.12.20 एंड्रॉइड अपडेट सामने आया है, जिससे पता चला है कि व्हाट्सऐप चैनल नोटिफायर फीचर पर काम कर रहा है। इस सुविधा के एक्टिवेट होने पर यूजर को तब नोटिफिकेशन मिलेगा, जब उनके अकाउंट पर चैनल फीचर उपलब्ध होगा।

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.12.20: what's new?

WhatsApp is working on a feature to allow users to be notified when channels are available, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/uJPpE78bzp pic.twitter.com/zotXAfMwwg

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 12, 2023