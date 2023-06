WhatsApp पिछले कुछ महीनों से अपने इंटरफेस पर काम कर रहा है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने हाल ही में बीटा यूजर्स के लिए रीडिजाइन Updates tab रिलीज किया था। अब कंपनी ने नए डिजाइन वाले कीबोर्ड को बीटा टेस्टर्स के लिए रोलआउट करना शुरू कर दिया है। आइए इस नए अपडेटेड कीबोर्ड के बारे में नीचे विस्तार से जानते हैं… Also Read - WhatsApp ग्रुप एडमिन को मिली नई सुविधा, अब ग्रुप मेंबर को दे सकेगा एक खास पावर

व्हाट्सऐप के अपकमिंग फीचर्स को ट्रैक करने वाली साइट WABetainfo ने रीडिजाइन कीबोर्ड रिलीज करने की जानकारी साझा की है। साइट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मैसेजिंग ऐप ने एंड्रॉइड 2.23.12.19 अपडेट रिलीज कर दिया है, जिसके तहत बीटा यूजर्स को रीडिजाइन कीबोर्ड मिलने लगा है।

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.12.19: what's new?

WhatsApp is rolling out a redesigned emoji keyboard, and it is available to some lucky beta testers again!https://t.co/JmoOqqpqDi pic.twitter.com/u9O8pMINwq

