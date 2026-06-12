Edited By: Manisha | Published By: Manisha | Published: Jun 12, 2026, 01:36 PM (IST)
YouTube ने अपने यूजर्स के लिए नया इन-ऐप वीडियो शेयरिंग और मैसेजिंग फीचर पेश किया है। यूट्यूब के इस इन-ऐप वीडियो शेयरिंग और मैसेजिंग फीचर के तहत यूजर्स यूट्यूब की सभी वीडियो जैसे Shorts व Live Stream को शेयर कर सकेंगे। इस नए फीचर को एक्सेस करने के लिए यूजर्स को यूट्यूब ऐप में नए मैसेजिंग आइकन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप वीडियो शेयर करने के लिए इनवाइट भेज सकेंगे। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: Google लेकर आया खास टूल, कीमत की तुलना कर खुद बताएगा कहां मिलेगी बेहतर डील
वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube ने अपने यूजर्स के लिए नया In-App Chat और Video Sharing फीचर रिलीज किया है। फिलहाल, इस फीचर को US और कुछ ग्लोबल मार्केट में पेश किया गया है। इस लिस्ट में 40 देशों के नाम शामिल है, जिसमें Brazil, Italy, Singapore और UK आदि शामिल है। हालांकि, आने वाले समय में इस फीचर को अन्य लोकेशन के लिए भी रिलीज किया जाने वाला है। आपको बता दें, इससे पहले कंपनी ने इस फीचर की टेस्टिंग पिछले साल शुरू की थी। उस वक्त इसे Ireland और Poland में उपलब्ध कराया गया था। और पढें: YouTube का तोहफा, अब नॉन-प्रीमियम यूजर्स भी बैकग्राउंड में देख सकेंगे वीडियो, जानें कैसे
इस मैसेजिंग फीचर को 18 या फिर उससे ज्यादा की उम्र वाले यूजर्स ही एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही इस फीचर के आने के बाद यूट्यूब पर शेयरिंग एक्टिविटी इन-ऐप उपलब्ध होगी। इसके लिए आपको अलग से यूट्यूब कॉन्टेंट का लिंक व्हाट्सऐप पर अलग से भेजना नहीं पड़ेगा। और पढें: YouTube टेस्ट कर रहा है ये खास AI फीचर, यूजर्स को मिलेगा ये बड़ा फायदा
जैसे कि हमने बताया इस फीचर के तहत आप यूट्यूब के सभी वीडियो को शेयर कर सकेंगे, जिसमें शॉर्ट्स, लाइवस्ट्रीम व लॉन्ग वीडियो आदि शामिल है। इसे एक्सेस करने के लिए आपको बस ऐप में मौजूद मैसेज आइकन पर क्लिक करना है और उसके बाद आप वीडियो को शेयर कर सकेंगे।
1. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में YouTube ऐप ओपन करें।
2. इसके बाद वो वीडियो चुनें, जिसे आप अपने दोस्तों को भेजना चाहते हैं।
3. यहां आपको शेयर का ऑप्शन दिखेगा।
4. इस आइकन पर क्लिक करके आप वीडियो जिसे भेजना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट करें और उन्हें मैसेज इनवाइट भेजें।
5.
1. इसके लिए आपको यूट्यूब ऐप के टॉप-राइट कॉर्नर पर मौजूद मैसेज आइकन पर क्लिक करना है।
2. इसके बाद चैट के लिए इनवाइट को सिलेक्ट करें।
3. अब आप जिस शख्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, उसके साथ इनवाइट लिंक शेयर करें।
4. सामने वाले शख्स को मैसेज प्राप्त करने के लिए आपका इनवाइट एक्सेप्ट करना होगा। मैसेज इनवाइट एक्सेप्ट करने के बाद ही आप उनके साथ कॉन्टेंट को मैसेज के तौर पर शेयर कर सकते हैं।
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