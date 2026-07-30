WhatsApp में जल्द बदलेगा Media Viewer का इंटरफेस, React करना होगा आसान

WhatsApp अपने यूजर्स को बेहतर अनुभव देने के लिए मीडिया व्यूअर इंटरफेस में जल्द बदलाव करने वाला है। इस अपडेशन के तहत प्लेटफॉर्म में पुराने शॉर्टकट को हटाकर नया रिप्लाई बार जोड़ा जाएगा, जिससे यूजर्स सीधे मीडिया व्यूअर से फोटो, वीडियो, वॉइस नोट और मैसेज पर अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। इसके लिए उन्हें मीडिया व्यूअर बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पढें: EPF Balance Check: अपने WhatsApp पर देख सकेंगे पूरा बैलेंस, ऐसे निकाले अपने राज्य का व्हाट्सऐप नंबर

Wabetainfo की एक रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाट्सएप के 2.24.11.18 एंड्रॉइड बीटा अपडेट से नए अपडेट की जानकारी मिली है। यूजर्स की सुविधा के लिए मीडिया व्यूअर इंटरफेस को जल्द बदला जाने वाला है। इससे किसी भी मैसेज, फोटो या वीडियो पर रिएक्शन देना बहुत आसान हो जाएगा। यूजर्स को मैसेज, वीडियो और फोटो पर रिएक्ट करने के लिए चैट विंडो में नहीं जाना पड़ेगा। और पढें: WhatsApp यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब लैपटॉप और PC से भी कर सकेंगे कॉल

रिपोर्ट की मानें, तो व्हाट्सएप इंटरफेस को आसान बनाना चाहता है। नए डिजाइन के तहत यूजर्स को रिएक्ट करने के लिए दो डिफॉल्ट इमोजी के साथ नीचे रिएक्शन ट्रे मिलेगी। इसमें 6 इमोजी होंगी, जिनमें से यूजर्स किसी भी एक इमोजी पर टैप करके रिएक्ट कर सकेंगे। यदि वे दूसरी इमोजी भेजना चाहते हैं, तो उन्हें प्लस बटन दबाना होगा, जहां और भी इमोजी मिल जाएंगी।

माना जा रहा है कि नए मीडिया व्यूअर के आने से फोटो और वीडियो पर रिप्लाई करना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। पहले यूजर्स को रिएक्शन देने के लिए मीडिया व्यूअर बंद करना पड़ता था, लेकिन नए इंटरफेस के आने से व्यूअर नहीं छोड़ना पड़ेगा। यह यूजर्स के लिए सुविधाजनक साबित होगा और बहुत काम आएगा।

बीटा यूजर्स के लिए हुआ रिलीज

व्हाट्सएप ने नए इंटरफेस की टेस्टिंग शुरू कर दी है। इसे बीटा यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया है। उम्मीद है कि आने वाले महीनों में इस इंटरफेस को दुनियाभर के यूजर्स के लिए रिलीज किया जाएगा। इसका सपोर्ट सबसे पहले एंड्रॉइड यूजर्स को मिल सकता है।

WhatsApp Web Calling

अंत में बताते चलें कि व्हाट्सएप ने हाल ही में यूजर्स के लिए वेब कॉलिंग फीचर को लॉन्च किया था। इस फीचर के आने से अब लैपटॉप और कंप्यूटर से कॉल की जा सकती है। इसके लिए फोन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Add Techlusive as a Preferred Source

वेब कॉलिंग के अलावा Call Transfer फीचर को भी एड किया गया है। इसकी मदद से किसी भी कॉल को एक डिवाइस से दूसरे में ट्रांसफर किया जा सकता है। चाहे ब्राउजर में हो या फिर फोन में।