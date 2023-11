WhatsApp में आ रहा नया सिक्योरिटी फीचर, ई-मेल के जरिए वेरिफाई कर सकेंगे अकाउंट

WhatsApp में एंड्रॉइड यूजर्स के लिए नया सिक्योरिटी फीचर आने वाला है। इस फीचर को कुछ बीटा यूजर्स के लिए टेस्ट किया जा रहा है। गूगल प्ले बीटा प्रोग्राम के तहत WhatsApp बीटा वर्जन 2.23.24.10 में इस फीचर को देखा गया है। इस फीचर के जरिए यूजर्स के व्हाट्सऐप अकाउंट में एक अतिरिक्त लेयर का सिक्योरिटी मिल जाएगा। व्हाट्सऐप के लिए मेटा ने फिलहाल डबल लेयर सिक्योरिटी फीचर जारी किया है, जिनमें वन-टाइम पासवर्ड और पासकोड फीचर शामिल है। इस नए सिक्योरिटी लेयर के जुड़ जाने से यूजर्स के व्हाट्सऐप अकाउंट को और सुरक्षित बनाया जा सकेगा।

WABeta Info की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फीचर को एंड्रॉइड वर्जन के 2.23.16.19 बीटा अपडेट के साथ जारी किया है। इसमें यूजर्स को सिक्योरिटी के लिए ई-मेल वेरिफिकेशन फीचर भी मिलेगा। यह फीचर केवल कुछ बीटा यूजर्स के लिए जारी किया गया है। शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में अकाउंट में लॉग-इन करने के लिए ई-मेल को वेरिफिकेशन के लिए जोड़ा गया है।

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.24.10: what’s new?

WhatsApp is rolling out a new security feature to protect your account using an email address, and it’s available to some beta testers!

ℹ️ Some users may get this feature with the previous update.https://t.co/6u7yauzDmh pic.twitter.com/ob7aC1VNxI

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 3, 2023