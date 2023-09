WhatsApp बिजनेस में जल्द होगा बड़ा बदलाव, नए रंग में दिखाई देगा वेरिफिकेशन बैज

WhatsApp अपने प्लेटफॉर्म को अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से बेहतर और सुविधाजनक बनाने के लिए पिछले कई महीनों से लगातार बदलाव कर रहा है। इस दौरान कंपनी ने ऐप के इंटरफेस को अपडेट किया। साथ ही, कई फीचर्स भी ऐड किए। अब व्हाट्सएप बिजनेस और वेरिफाइड चैनल्स के वेरिफिकेशन बैज के रंग को बदलने वाला है। यह जानकारी व्हाट्सएप फीचर्स (WhatsApp Features) ट्रैक करने वाली वेबसाइट wabetainfo की एक रिपोर्ट से मिली है। रिपोर्ट में बताया कि Android 2.23.10.6 अपडेट रिलीज किया गया है, जिसे डाउनलोड करने के बाद चैनल व बिजनेस अकाउंट पर लगा वेरिफिकेशन बैज नए कलर में दिखाई दे रहा है।

रिपोर्ट आगे बताया गया कि व्हाट्सएप चैनल व बिजनेस अकाउंट पर लगा वेरिफिकेशन बैज ग्रीन की जगह अब ब्लू कलर का होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Facebook और Instagram में नीले रंग का वेरिफिकेशन चेकमार्क होता है। ऐसे में माना जा रहा है कि Meta अपने सभी ऐप्स के लिए एक ही बैज का इस्तेमाल करना चाहता है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक ब्लू वेरिफिकेशन बैज को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया है।

