WhatsApp में जल्द आएगा AI फीचर, तुरंत देगा आपके हर सवाल का जवाब

WhatsApp अपने यूजर्स के लिए आए दिन नए-नए फीचर लाता रहता है। हाल ही में कंपनी ने मल्टीपल अकाउंट फीचर को रोलआउट किया था। अब मैसेजिंग ऐप जल्द AI तकनीक जोड़ने वाला है। इसके आने से यूजर्स को उनके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब तुरंत मिलेंगे। माना जा रहा है कि AI सपोर्ट यूजर्स के बहुत काम आएगा और उन्हें व्हाट्सएप से जुड़ी सटीक जानकारी मिलेगी। आइए नीचे जानते हैं इस फीचर के बारे में विस्तार से…

wabetainfo ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि व्हाट्सएप ने 2.23.23.8 अपडेट रिलीज किया है। इसके तहत Android बीटा यूजर्स को AI सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि यूजर्स को एआई सपोर्ट ‘कॉन्टैक्ट अस’ सेक्शन में मिलेगा। यहां से यूजर को उनके द्वारा पूछी गई हर क्वेरी का जवाब तुरंत मिलेगा। इससे फायदा यह होगा कि कंपनी व यूजर्स के बीच इंटरैक्शन बेहतर होने के साथ रिस्पॉन्स टाइम कम होगा। इससे यूजर्स को बेहतर सर्विस सपोर्ट मिलेगा।

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.23.8: what’s new?

WhatsApp is working on a feature to respond to support queries with messages generated by AI, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/j8wRUvG0lz pic.twitter.com/Kl1FObUGM9

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 27, 2023