WhatsApp अपने पॉपुलर फीचर चैनल को बेहतर बनाने के लिए पिछले कई महीनों से काम कर रहा है। हाल ही में मैसेजिंग ऐप ने इस फीचर में मैसेज रिएक्शन और वॉइस मैसेज जोड़ने के लिए टेस्टिंग शुरू की। अब प्लेटफॉर्म इसमें नई सुविधा ऐड करने वाला है। इसकी मदद से यूजर्स चैनल में नए एडमिन को जोड पाएंगे। यह फीचर भी अभी डेवलपमेंट है। आइए नीचे जानते हैं इसकी डिटेल…

व्हाट्सएप के अपकमिंग फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WABetainfo ने अपनी रिपोर्ट में ‘न्यू चैनल एडमिन फीचर’ ऐड करने की जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार, व्हाट्सएप ने Android 2.23.23.7 बीटा अपडेट रिलीज किया है, जिसके तहत चैनल ऑनर को चैनल में नए एडमिन जोड़ने की सुविधा मिलेगी।

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.23.7: what’s new?

WhatsApp is working on a feature to allow channel owners to add new admins, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/SCqeW3el2C pic.twitter.com/paZiNMcuwz

