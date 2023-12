WhatsApp एक नया फीचर लेकर आया है, जो यूजर्स को कम्पेनियन डिवाइस से स्टेटस अपडेट्स शेयर करने की सुविधा दे रहा है। कम्पेनियन मोड के जरिए यूजर्स एक साथ चार डिवाइस पर एक ही व्हाट्सऐप अकाउंट का यूज कर सकते हैं। एक व्हाट्सऐप अकाउंट को कई डिवाइस पर लिंक किया जा सकता है। इस फीचर के रोल आउट होने पर यूजर्स को लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप की कई सुविधाएं नहीं मिल थी, जिसमें से एक स्टेटस अपडेट शेयर करना था। मतलब यूजर लिंक किए गए डिवाइस से व्हाट्सऐप स्टेटस शेयर नहीं कर सकते थे। हालांकि, अब कंपनी ने यह सुविधा देना शुरू कर दिया है। फिलहाल, इसे केवल बीटा यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है। आइये, डिटेल में जानते हैं।

WhatsApp के अपकमिंग फीचर पर अपनी नजर रखने वाली है वेबसाइट WABetainfo ने इस फीचर के रोल आउट की जानकारी दी है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, Google Play Store पर मौजूद WhatsApp beta for Android 2.24.1.4 update इंस्टॉल करने वाले यूजर्स के लिए कैंपेनियन डिवाइस से स्टेटस शेयर की सुविधा रोल आउट हो रही है। रिपोर्ट में एक वीडियो भी दिया गया है। इससे यह फीचर साफ-साफ दिख रहा है।

डेमो वीडियो में कम्पेनियन डिवाइस से स्टेटस अपडेट शेयर करने की नए अपडेट के साथ कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है। इस सुविधा के साथ, यूजर्स अब स्टेटस अपडेट के जरिए फोटो, वीडियो, जीआईएफ, टेक्स्ट और वॉयस मैसेज शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें कैंपेनियन डिवाइस से अपने कॉन्टैक्ट के साथ बातचीत करने के तरीके में सुधार मिलेगा।

