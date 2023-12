WhatsApp पिछले कई महीनों से अपने प्लेटफॉर्म को एडवांस बनाने के लिए ढेरों नए फीचर्स पर काम कर रहा है। इन ही में से एक ‘रिप्लाई बार’ है। इसकी मदद से यूजर्स आसानी से स्टेटस देखकर रिप्लाई कर पाएंगे। इससे यूजर्स के बीच कम्युनिकेशन बेहतर होगा। आपको बता दें कि वर्तमान में स्टेटस पर रिप्लाई करने के लिए सबसे पहले रिप्लाई बटन पर क्लिक करना पड़ता है। इसके बाद रिप्लाई बार में मैसेज लिखकर रिप्लाई किया जाता है।

wabetainfo ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने टेस्ट फ्लाइट के तहत नए रिप्लाई बार को कुछ एंड्रॉइड बीटा यूजर्स के लिए जारी किया है। इसके जरिए अब यूजर्स सीधा किसी भी स्टेटस पर रिप्लाई कर सकेंगे। उन्हें रिप्लाई बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल, इस फीचर की टेस्टिंग चल रही है।

WhatsApp is rolling out a reply bar for status updates on Android and iOS beta!

A few days ago, WhatsApp released a new reply bar for status updates, and it is available to some beta testers after installing the most recent updates of the app.https://t.co/H8yqonr4t0 pic.twitter.com/UENaPKOS72

— WABetaInfo (@WABetaInfo) December 11, 2023