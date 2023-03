WhatsApp Poll में एक से ज्यादा ऑप्शन को नहीं दे सकेंगे वोट, आ गया नया अपडेट

WhatsApp ने अपने प्लेटफॉर्म पर हाल ही में ‘Poll’ फीचर रोलआउट किया है। इस फीचर की मदद से यूजर्स इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पर किसी भी सवाल के जवाब के लिए ‘पोल’ क्रिएट कर सकेंगे। पोल क्रिएट करने वाले यूजर्स को वोटिंग के लिए 3 से 4 ऑप्शन देने की क्षमता मिलती है। हालांकि, अब व्हाट्सऐप ने अपने पोल फीचर में एक नया अपडेट जारी किया है। नए अपडेट के बाद पोल के रिजल्ट पहले से ज्यादा बेहतर साबित होंगे। Also Read - WhatsApp में अब पता चलेगा कितनी देर में लोड होगा लिंक प्रीव्यू, आया नया अपडेट

WABetaInfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि WhatsApp ने अपने ‘Poll’ फीचर के तहत एक नया अपडेट जारी किया है। इस अपडेट के बाद पोलिंग में हिस्सा लेने वाले यूजर्स दिए गए ऑप्शन में से किसी एक ही ऑप्शन को चुन सकेंगे। अब-तक पोलिंग में यूजर्स एक से ज्यादा ऑप्शन को भी चुन सकते हैं। रिपोर्ट की मानें, तो यह फीचर कुछ बीटा यूजर्स को प्राप्त हुआ है, जिसमें एंड्रॉइस और आईओएस दोनों ही यूजर्स शामिल हैं। WhatsApp beta for Android 2.23.6.16 और WhatsApp beta for iOS 23.6.0.72 अपडेट में यूजर्स को यह नया फीचर प्राप्त हुआ है। Also Read - WhatsApp में जल्द मिलेगी मैसेज पिन करने की सुविधा, ऐसे काम करेगा नया फीचर

रिपोर्ट में एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है। स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पोलिंग फीचर में एक नया ऑप्शन एड करने वाला है। इस ऑप्शन को ‘Limit to only one choice’ नाम से पोल फीचर में एड किया जाएगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन का टॉगल ऑन कर देते हैं, वैसे ही आपको पोल में हिस्सा लेने वाले यूजर्स केवल एक ही ऑप्शन तक सीमित हो जाएंगे। आसान शब्दों में कहें, तो वोट देने के लिए यूजर के पास केवल एक ही ऑप्शन उपलब्ध होगा। Also Read - WhatsApp Communities के लिए आया अपडेट, अब मिलेंगे ये बदलाव

WhatsApp ग्रुप एडमिन को मिली ये लेटेस्ट पावर्स

WhatsApp ने ग्रुप चैट्स के लिए कुछ नए फीचर्स का ऐलान किया है, जिससे एडमिन को बेहतर कंट्रोल और प्राइवेसी मैनेजर करने में आसानी होगी। इसके साथ ही ग्रुप को पहचानने में भी आसानी होगी। यह लेटेस्ट अपडेट iOS और Android यूजर्स के लिए जारी कर दिया गया है। लेटेस्ट अपडेट के बाद ग्रुप एडमिन खुद चुनाव कर सकता है कि ग्रुप कॉल और ग्रुप वीडियो कॉल में किस-किस को शामिल करना और किसे नहीं।

WhatsApp में अब पता चलेगा कितनी देर में लोड होगा लिंक प्रीव्यू

जब भी WhatsApp में कोई लिंक डाला जाता है, तो चैट बार के ऊपर एक नई रो दिखाई देती है और ऐप लिंक प्रीव्यू लोड करते समय रो को एनिमेट करता है। पहले, यूजर्स को इस बात की कोई जानकारी नहीं मिलती कि व्हाट्सऐप प्रीव्यू लोड कर रहा है या नहीं। इससे निश्चित रूप से कन्फ्यूजन और समय बर्बाद होता है, क्योंकि यूजर्स प्रीव्यू के आने का इंतजार करते थे। हालांकि, बेहतर लिंक प्रीव्यू इंटरफेस से पता चला है कि व्हाट्सऐप यह कन्फर्म करता है कि प्रीव्यू कब लोड हो रहा है और कब उपलब्ध है।