Meta के स्वामित्व वाला Whatsapp ऐप जल्द ही अपने यूजर्स के लिए एक काम का फीचर लेकर आने वाला है। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट की मानें, तो कंपनी इसे "Manage contacts within the app" नाम के साथ ला सकती है। यह फीचर यूजर्स को व्हाट्सऐप में ही कॉन्टैक्ट को मैनेज करने की क्षमता प्रोवाइड करेगा। आसान शब्दों में बताएं, तो किसी भी नए नंबर या पुराने नंबर को व्हाट्सऐप ऐप में ही एड या फिर एडिट कर सकेंगे। बात दें, इससे पहले भी ऐप में Add Contacts फीचर मौजूद था, लेकिन इसका इस्तेमाल करके ऐप आपको आपके डिवाइस के कॉन्टैक्ट ऐप में भेज देती थी। वहीं, नए फीचर की मदद से आप अब व्हाट्सऐप में ही नए नंबर को एड कर सकेंगे।

Whatsapp के फीचर्स पर नजर रखने वाले Wabetainfo पब्लिकेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट में इस "Manage contacts within the app" फीचर की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट की मानें, तो यह फीचर यूजर्स को व्हाट्सऐप अकाउंट में ही कॉन्टैक्ट मैनेज करनी की इजाजत देगा। इस फीचर की जानकारी WhatsApp beta for Android के लेटेस्ट अपडेट के जरिए प्राप्त हुई है।

कुछ बीटा यूजर्स अब सीधे व्हाट्सऐप के जरिए ही नए नंबर को फोन में सेव कर पा रहे हैं। रिपोर्ट में इस नए फीचर का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि यह नया फीचर किस तरह काम करेगा।

स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि व्हाट्सऐप में नया कॉन्टैक्ट सेव करने का फीचर यूजर्स को ‘New Contact’ के नाम से मिला है। इस फीचर का इस्तेमाल करके व्हाट्सऐप में ही नए नंबर को सेव किया जा सकेगा। इसके लिए अब यूजर्स को एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक, बीटा यूजर्स के लिए यह फीचर रोलआउट हो चुका है। अगर आप भी बीटा यूजर हैं, तो अपने व्हाट्सऐप अकाउंट में कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाएं। कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपको एक नया “New contact” ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको यह ऑप्शन मिल गया है, तो आप बिना व्हाट्सऐप को छोड़े नया नंबर सेव कर सकेंगे।

टेस्टिंग फेज पूरा करने के बाद उम्मीद है कि जल्द ही यह फीचर्स सभी यूजर्स तक रोलआउट कर दिया जाएगा। यह फीचर यकिनन यूजर्स के समय को बचाएगा और उन्हें व्हाट्सऐप में ही नए नंबर को सेव करने की क्षमता प्रोवाइड करेगा।

Whatsapp पर इन फीचर्स का भी है इंतजार-

व्हाट्सऐप पर जल्द कई नए फीचर्स जुड़ने वाले हैं। इनमें सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाला फीचर ‘Edit’ फीचर है। पिछले काफी समय से रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी जा रही है कि व्हाट्सऐप पर जल्द ही एडिट फीचर रोलआउट किया जाएगी, जिसके बाद यूजर टाइपो के साथ भेजे गए मैसेज को एडिट कर सकेंगे। साथ ही हाल ही में जानकारी मिली थी कि जल्द ही व्हाट्सऐप में सिंगल चैट को भी लॉक करने की क्षमता भी प्रोवाइड की जाएगी। अब-तक आप व्हाट्सऐप में केवल ऐप को ही लॉक कर सकते हैं।