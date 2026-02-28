comscore
  • Whatsapp Launches Global Status Ads Promoted Channels With Group Chat History

WhatsApp ने ग्लोबली जारी किया Status Ads और Promoted Channels फीचर्स, यूजर्स को मिलेगा ये फायदा

WhatsApp ने ग्लोबली अपने प्लेटफॉर्म पर नए फीचर्स Status Ads और Promoted Channels लॉन्च कर दिए हैं। इन फीचर्स से यूजर्स आसानी से नए बिजनेस और चैनल्स से जुड़ सकते हैं, उनके अपडेट देख सकते हैं और बातचीत शुरू कर सकते हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 28, 2026, 11:01 AM (IST)

WhatsApp ने अपने प्लेटफॉर्म पर Status Ads और Promoted Channels को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। कंपनी का कहना है कि इन नए फीचर्स का मकसद यूजर्स को नए बिजनेस और चैनल्स से आसानी से जोड़ना है। अब यूजर्स इन नए टूल्स के जरिए अपनी रुचि के बिजनेस या चैनल्स सर्च कर सकते हैं और सीधे उनसे बातचीत भी शुरू कर सकते हैं। WhatsApp ने कहा है कि ये अपडेट्स बिजनेस की विजिबिलिटी बढ़ाने में मदद करेंगे। पहले ये फीचर्स केवल कुछ ही यूजर्स के लिए उपलब्ध थे, लेकिन अब ये सभी देशों में लागू हो चुके हैं। news और पढें: WhatsApp जल्द ला सकता है सिर्फ iPhone यूजर्स के लिए ये खास फीचर

ये नए फीचर्स कहां मिलेंगे

ये नए फीचर्स WhatsApp के ‘Updates’ टैब में दिखाई देंगे, जिसमें Status और Channels शामिल हैं। Ads और प्रमोटेड चैनल्स के पोस्ट्स स्पष्ट लेबल के साथ दिखेंगे और यूजर्स चाहें तो इन्हें आसानी से स्किप भी कर सकते हैं। कंपनी ने साफ किया है कि व्यक्तिगत मैसेजिंग अनुभव में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब कि आपकी चैट, कॉल और निजी स्टेटस हमेशा ‘End-to-end encrypted‘ रहेंगे। इसके अलावा यूजर्स को यह भी ऑप्शन मिलेगा कि वे किसी विशेष बिजनेस के एड्स को ब्लॉक या छुपा सकें, जिससे उनकी अपडेट्स टैब की स्क्रीन साफ बनी रहे। news और पढें: WhatsApp ने यूजर्स के लिए पेश किया कमाल का फीचर, अब नए ग्रुप मेंबर भी पढ़ सकेंगे पुराने मैसेज

यूजर्स अब भी ले सकते हैं Ad-Free वाला सब्सक्रिप्शन

कंपनी ने यह भी बताया कि कुछ जगहों, जैसे यूरोप के कुछ हिस्सों में, यूजर्स Ad-Free अनुभव के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके तहत Status और Channels के Ads पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे, हालांकि सब्सक्रिप्शन की कीमत और उपलब्धता प्लेटफॉर्म और लोकेशन के अनुसार अलग हो सकती है। WhatsApp लगातार अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट कर रहा है ताकि यूजर्स का अनुभव बेहतर हो और चैट्स, ग्रुप्स और चैनल्स पर उनकी एंगेजमेंट बढ़ सके। news और पढें: WhatsApp चलाने के लिए देने होंगे पैसे! कंपनी ला रही नए सब्सक्रिप्शन प्लान!

WhatsApp ने एक और नया फीचर पेश किया

हाल ही में WhatsApp ने एक और नया फीचर ‘Group Chat History’ भी पेश किया है। इसके तहत जब कोई नया मेंबर किसी ग्रुप में जुड़ता है, तो उसे पिछले 25 से 100 मैसेजेस तक की हिस्ट्री शेयर की जा सकती है। इससे नए यूजर्स को ग्रुप की पिछली बातचीत समझने में मदद मिलेगी। अब तक नए जोड़े गए यूजर्स केवल नए मैसेज ही देख पाते थे, जिससे उन्हें पिछली बातचीत का संदर्भ नहीं मिलता था। कंपनी ने बताया कि हिस्ट्री शेयर करने पर सभी मेंबरों को नोटिफिकेशन मिलेगा और मैसेज में समय और भेजने वाले का नाम साफ दिखेगा।