WhatsApp में आ रहा काम का फीचर, वीडियो मैसेज को कर सकेंगे बंद

WhatsApp ने अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ दिन पहले इंस्टेंट वीडियो मैसेज भेजने की सुविधा प्रदान की थी। अब कंपनी ने इस सुविधा को अपग्रेड कर उसमें नया ऑप्शन जोड़ा है। इसकी मदद से यूजर्स वीडियो मैसेज को बंद कर सकेंगे। यह जानकारी व्हाट्सऐप के अपकमिंग फीचर को ट्रेक करने वाली वेबसाइट wabetainfo की एक रिपोर्ट से मिली है। इससे पहले Communities फीचर में नई सुविधा ऐड की गई थी, जिसके तहत अब एडमिन कम्युनिटी के मेंबर्स से पोल शेयर करके कुछ भी पूछ सकते हैं।

वेबबीटा की एक रिपोर्ट के अनुसार, Whatsapp ने Android 2.23.18.21 और iOS 23.18.1.70 बीटा अपडेट रिलीज किया है। इस अपडेट के तहत कुछ बीटा यूजर्स को वीडियो मैसेज टॉगल फीचर का सपोर्ट मिला है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि इस फीचर के जरिए वीडियो मैसेज को डिसेबल यानी बंद किया जा सकता है। हालांकि, उन्हें वीडियो मैसेज मिलते रहेंगे।

